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經濟成長將延滯 學者：科研創新有解

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德說，許多產業集中於一個國家或區域，如半導體或石化產業都集中於亞太。（Photo on WikiCommons）
台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德說，許多產業集中於一個國家或區域，如半導體或石化產業都集中於亞太。（Photo on WikiCommons）

科研創新將是經濟解方！總統蔡英文12日於論壇表示，台灣經濟正值轉型關鍵，如企業都面對到ESG、中美貿易等議題。日本筑波大學副校長金保安也認為，科研是社會議題的解方，也應升級產學合作，如筑波大學就直接聘請企業專家擔任教職，讓研究能解決企業問題，企業也能直接聘請優秀的學生。

2023全球經貿論壇12日召開論壇，論壇三大議題包括「亞太經貿」、「ESG永續發展未來」與「歐美貿易」，包括國立政大名譽教授周行一、美光科技前段製造副總裁鍾聯彬、日本筑波大學副校長金保安則、倫敦商工會議所執行長Richard Burge等人都到場進行演講，共有7國、15位經貿專家到場。


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感冒好了、身體未癒

「世界經濟其實就像身患多種慢性病的患者，新冠疫情就像染上嚴重的感冒，儘管感冒好了，但慢性病的狀況也不會改善，」政大名譽教授周行一預測，未來幾年內，經濟不會很快的改善，長期而言，就要看有沒有破壞性創新的科技，能大幅提高國際的生產力。

他指出，未來經濟發展的重心在亞洲，坐擁將近60%的人口，但卻僅佔全球經濟的40%，顯見還有非常大的潛力，成為各企業的兵家必爭之地。然而，在中美對峙加深的狀況，該地區的地緣政治風險逐漸上升，成為企業兩難的問題。

周行一說，世界經濟面臨「成長放緩」與「中美衝突」的雙重打擊，且預計短期都不會改善，意味著企業需要更長期的思考與規劃，做好風險管理，並持續調整商業模式。

數位、航太與綠能

金保安則表示，筑波大學有國際產學合作的本部，並致力於將研究成果應用於社會，將社會問題轉化為商業機會。他說，筑波為日本最大的科學城，不僅有學術單位，還有超過百間新創企業進行合作，針對社會需求提出解決方案。

他說，過往產學研究都是企業將產業問題委託給大學，並由學者引導學生來進行研究，並設法解決，但這仍有不足。金保安則指出，筑波大學2014年就成立國際產學合作本部，直接讓企業專家到大學擔任教授，主導研究計劃，如果有不錯的學生，也能聘請進入企業工作，形成更深入的合作關係。

「數位、航太與綠能領域成為未來新興領域，」金保安則說，其中綠能是各國政府企業都需要面對的問題，在能源轉型中非常關鍵，但是氫氣在儲存輸送仍有許多改進空間，筑波大學學者研究就發現，能透過特殊片材儲存氫氣，大量改善運輸的問題。

轉移紅色供應鏈

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德說，許多產業集中於一個國家或區域，如能源高度集中於俄羅斯、資訊服務業到印度；半導體或石化產業都集中於亞太。但反觀服務業則是愈來愈在地化，像是台灣航運業就自行發展，國際整體出現「製造業全球化、服務業在地化」的趨勢。

他說，其中就有「紅色供應鏈」的警訊，因為中國幾乎佔據了國際鋼鐵、石化與面板產業將近一半的產能，但半導體供應則僅佔市場的16.7%，未來產業關鍵就是半導體產業，如果亞洲國家不集合起來，恐怕就會被中國各個擊破，所以許多國家都設法將供應鏈轉移出中國。

孫明德表示，美國可以把製造業交給亞太地區，並持續保持創新的領先，其他國家在轉移供應鏈時，「不是只有把工廠移走」，各個產業更考量的問題是：「在產業鏈轉移時，哪些價值要留在本土？」


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2023全球經貿論壇12日召開論壇，日本筑波大學副校長金保安（右一）分享大學產學合作的經驗。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

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日本 產學合作

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