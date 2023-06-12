新創產業金援不夠？賴清德點名這公部門投資不夠早期

「國家發展基金可以更前面就去投資，幾年了，50億元還沒用完，代表我們的投資還不夠早期。」副總統賴清德今（12）日上午出席2023台灣投資博覽會，在致詞時督促國家發展基金更早一步投資創投業。國發會主委龔明鑫致詞時也表示，國發基金匡列預算已由20億元提高到50億元，已投出30億元，如果不夠，可以再提高至100億元。

創投公會今日舉辦2023台灣投資博覽會，攜手中華電信、櫃買中心、益鼎管顧、首席管顧、能率亞洲資本等創投業者共同推薦，亦自創投公會執行國發基金創業天使投資方案獲投資企業、加強投資花東計畫前立案源等來源當中選出資本額或年營收達新台幣億元規模的潛力海內外台灣新創進行pitch馬拉松及前瞻技術展示。同時頒發創投新星，獲獎企業有五家，分別是91APP（6741）、振宇五金（2947）、來頡科技（6799）、綠界科技（6763）、台灣微創醫療器材（6767）。

賴清德致詞時表示，回想到2018年在行政院時，提出投資抵減、歡迎海外資金匯回台灣等等，增加台灣產業經濟動能，但也在想台灣經濟下一步動能，我跟年輕人座談多次，聽起來總結：原來年輕創業家希望政府提供一個好的創業環境。這幾年下來，在新創已有很多家，2015年時有2400家新創事業，投資金額4億多美元， 2021年時有 4，000多家，場域91處、投資19億多美元，的確有看到一些成果。但資金一定會進入更早，國家發展基金可以更前面就去投資，幾年了，50億元還沒用完，代表我們的投資還不夠早期。

賴清德進一步說，如果我是國發會主委，我可能每家都很想投，例如現場看到有一家廠商是回收尿布再做成再生用途，另一個是做機器人皮膚，當醫生的人特別有感，機器人也要有五感，只要有人提案，我一定投；每一家都值得投資，啟程可以早一點。後續中華電信、櫃買中心還要加把勁，這幾年有些成果，希望打造國家的希望工程，也希望達到綠色成長、包容性成長，台灣的成就將更為國際社會所注目。

國發會主委龔明鑫表示，今天參展的38家公司，有17家是創業天使方案出來的。創業天使方案是賴清德統當行政院長時開始，匡列預算20億元提高到50億元，已投出30億元，如果不夠，可以再提高至100億元，歡迎創投業的朋友多多申請創投基金。

龔明鑫表示，為使新創可以IPO，目前戰略新板、創新板已有24家掛牌，且不像過去三年都要賺到錢才能申請IPO，櫃買中心一下子就掛牌十幾家公司。2016年推出亞洲矽谷計畫時，大家還有點懷疑台灣可以嗎，去年11月數位時代的報導指出台灣已從新創荒漠變成新創大國。

創投公會理事長邱德成致詞時表示，過去因為疫情停辦多年，今年重新啟動。今天參與的廠商不但有創投推薦，還有國發基金、櫃買中心、中華電信等推薦，不是只有螞蟻雄兵，也有獨角獸，同時邀請不僅創投，還有券商帶著客戶，將為台灣新創打造更好生態系。