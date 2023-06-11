25%大學畢業生 領基本工資

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

大學畢業生的低薪悲歌。勞動部調查顯示，2022年初任人員薪資平均為3.4萬元，其中大學畢業生從事全職受僱工作平均起薪3.1萬元，但有二成五大學畢業生起薪是基本工資，推估2022年國內約有3.1萬名大學畢業生領基本工資。

去年基本工資25,250元，今年才調升至26,400元。官員指出，大學畢業生起薪為基本工資，主要集中在住宿餐飲、農林漁牧、藝術娛樂休閒、批發零售業、支援服務業等。

勞動部調查指出，2022年16.9萬初任人員平均起薪3.4萬元，但約有24.2%領基本工資，較前一年減少1.8個百分點。進一步觀察不同教育程度，2022年研究所畢業平均起薪5萬元，仍有4.1%月領基本工資。官員表示，研究所已非常專業，多數都拿高薪；研究所畢業還會只能基本工資，應該僅限少數科系。

2022年大學畢業生仍有24.9%領基本工資，和前一年相較，這個比例持平、未有改善。根據勞動部調查去年16.9萬名從事全職受僱工作的社會新鮮人，大學畢業生占七成三、約有12.4萬人，其中約3.1萬名大學畢業生領基本工資。

2022年高中職及國生中畢業生初任人員，分別平均起薪2.7萬及2.6萬元，各有五成五高中職、八成國中生是領基本工資。反映了年輕人低薪處境。

官員解讀，如果沒有專業技能，社會新鮮人也沒有任何就業經驗，雇主給薪策略就會偏低。

基本工資

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