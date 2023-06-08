再亮藍燈 台經院4月製造業景氣信號值為1月以來新低

台經院今（8）日發布4月製造業景氣概況，整體製造業景氣信號值由3月修正後的10.22分，減少0.35分至4月的9.87分，為今年1月以來新低，燈號續為代表景氣衰退的藍燈，顯示國內製造業景氣不振，主要由於全球製造業表現仍處於混沌不明的低迷階段。

台經院指出，4月美歐中小型銀行危機事件引發全球金融市場波動已獲解決，然主要國家緊縮貨幣政策效應持續發酵，歐元區及大陸製造業PMI指數仍因需求疲軟而持續下滑，致全球製造業景氣仍顯低迷，國內製造業在出口、外銷訂單及生產指數等數據仍持續呈現雙位數衰退。

就細部產業來看，在電子零組件業方面，受到消費性電子產品需求疲弱及供應鏈持續調整庫存，生產指數及出口年減幅續為雙位數，影響原物料投入及經營環境面等指標表現，4月電子零組件產業景氣燈號為連續第五個維持代表景氣衰退的藍燈。

在機械設備業方面，也由於全球經濟放緩，影響業者投資意願，生產指數及外銷訂單等指標年減幅皆逾二成，然出口減幅為今年以來最低速，加上類股在軍工題材發酵而股價漲幅僅次於觀光類股，推升經營環境面指標表現，使得4月機械設備產業景氣燈號由連續五個月低迷的黃藍燈轉為景氣持平的綠燈。

展望未來，台經院表示，歐美央行於5月各升息1碼，加上美國債務上限危機已獲解決，減緩全球金融動盪，加上歐美消費者物價指數呈現下滑，多數國際經濟預估6月美國聯準會（Fed）升息可能性不高，此將有助於歐美經濟回穩。

不過，台經院還提到，仍須關注中國大陸儘管在出口、社會消費品零售額、工業增加值等年增率指標呈現成長，但進口疲軟、房地產降溫、青年失業率飆高，5月製造業PMI已出現連續三個月下滑，是第二個月落在榮枯線以下，顯示中國大陸經濟復甦情形不如預期。

尤其1~4月固定資產投資年增4.7%，其中港澳台商固定資產投資年減幅由1~3月-3.4%擴大至-4.3%，顯示台商對中國大陸投資環境存在信心不足問題，再者占台灣出口約四成的半導體業已下修全年營收展望，產業去化庫存速度將成為牽動台灣製造業表現的重要因素之一，其未來變化情形仍須持續觀察。