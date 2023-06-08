陳冲呼籲央行加緊腳步 推動數位貨幣

新世代金融基金會董事長陳冲今天呼籲，歐盟在談數位歐元時，已關心本土支付市場的resilience and autonomy，他認為在台灣也應該要關注這個議題，而且後續應該要由央行來推進。

陳冲也指出，由於中國人民銀行率先於2014踏入央行數位貨幣研發，依照BIS（國際清算銀行）或IMF（國際貨幣基金）資料，目前全球有超過110國投入，綜整各方資料，技術部分已逐漸聚焦，結構部分也有共識，設計大同小異，現階段注意力反而放在CBDC（央行數位貨幣）的戰略意義方面。他也特別強調，尤其是跨境支付、金融制裁、支付主導權等議題，特別是俄烏戰爭後，各國均關注金融制裁的影響，上周剛落幕的南美國家峰會，以及金磚外長會議，都直接接觸此一話題。

近來CBDC好戲連台，陳冲指出，早在對2006年2月27日他就在報端預言software-based currency，因此現在心情相當複雜，17年前於智慧手機尚未問世時的狂想，竟有機會成真，自然一則以喜，但另一方面也為台灣始終沒有積極表態，難免憂心。

他進而指出，好在去年9月，看央行理事會報告的附件，對數位台幣也有初步的想法，且與大陸人行的方案，相去不遠，可行性應該不低，相信身為科技大國的台灣急起直追，應可期待。

今年初陳冲在戰略學會的一場演講，提到未來金融戰與國際貨幣演變，有兩個觀察點，一個是今年八月在南非的金磚國家會議，另一則是2028年主要經濟體的CBDC多已上路時，更利於研判未來國際貨幣體系(regime)。陳冲表示，究竟是單元、雙元、還是多元?其中會否有貨幣圈(currency bloc)的組合，例如BRICS+、或南美幣，都值得拭目以待。

陳冲也談及，5月底在中山大學演講已有感受到南臺灣學子對先進國家面對CBDC(央行數位貨幣)是否玩真的，很有興趣，尤其學生好奇，一個國家如已有電子支付制度，又何必用CBDC?巧的是，就在演講前兩天，正值歐洲中央銀行(ECB)成立25周年，當天有百年歷史的法國回聲報(Les Echos)，專訪ECB負責推動數位歐元的執行理事Fabio Panetta，P氏答覆詳細，大致可以涵蓋同學關心的議題。

2021歐盟發布「數位羅盤2030」的目標後，執委會即與ECB密切合作，本月歐盟即將通過利於數位歐元的法規架構，ECB則預定於本年十月推出發行計畫，如順利完成法律程序，三至四年內digital euro將正式上路。對此陳冲分析，為避免造成金融市場不安，或不利中介機構存續，數位歐元並無意取代現鈔，作為日常方便的支付工具，將設有每人三千歐元的上限，此外，為回應歐洲人民對人權觀念的期待，個資保護與反洗錢活動也一定會有適當的制衡。

陳冲也特別分析歐洲央行對於數位歐元議題的投入，暗示台灣央行也應該要對此更加的積極。陳冲分析，以往面對數位歐元議題，歐盟官員只會原則性表態，不觸碰細節，例如ECB總裁Lagarde自2022以來曾不只一次提到數位歐元有正面意義，可以確保歐洲支付市場的韌性與自主(greater resiliency and autonomy)，但這次專訪可以說是第一次由主管官員，詳盡解說數位歐元的構想，並擺明歐洲不會任由「非歐洲業者」(暗指美國四家公司)主宰歐陸支付市場，如十月各會員國支持，數位歐元將依既定規畫上路，拉嘉德總裁甚至已挑明2025此一年份。