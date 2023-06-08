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因應緊急狀況…王美花：核能也可能討論

聯合報／ 記者林海／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前拋出在緊急時刻重啟停機的核能機組，被認為是民進黨非核家園轉彎。經濟部長王美花昨表示，因應戰爭天災等緊急狀況，政府盤點電力韌性，除增加綠能供應以提升能源自給率，核能也可能成為討論的一環。

王美花昨接受網路節目專訪說，政府正在盤點國家韌性準備，其中針對電力韌性，政府已進行專業討論，同時也觀察其他國家發展，而隨著再生能源增加，自給能源的增加可提高電力韌性，但為了因應緊急狀況，核能也可能成為電力韌性討論的一環，但強調仍涉及專業技術和社會溝通。

這是否代表民進黨非核家園政策出現變化，王美花指出，在討論電力韌性情境下，進行各式各樣討論是有必要，但要如何執行就還未有最終定案。

而對於核電廠是否可能延役，王美花表示，以核一和核二的核廢料處理進度，目前無法討論到延役階段，須一步一步取得各方共識；延役程序上，法制面和技術面也尚待討論，「最重要的是要和社會討論」。

而要討論核能，核廢料如何處理就是必須面對的問題，王美花指出，現在只有芬蘭和瑞典啟動最終核廢料處理場，大部分國家都還沒找到最終處理場，台灣現在連用過的燃料棒還放在爐心拿不出來。王美花說，核一、核二因新北市府不發給執照，導致核一乾貯設備蓋了不能用，核二乾貯設備則無法興建，核廢料議題需要中央和地方好好合作處理。

王美花 核能 核廢料

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