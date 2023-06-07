債務上限陰霾散、聯準會贊成暫停升息 股債齊揚

美國國會通過債務上限法案並送交拜登總統簽署，避免債務違約，與此同時，美國五月非農就業人數增加33.9萬人，優於預期，但失業率自3.4%上升至3.7%，平均時薪年增率則從4.4%降至4.3%，強化聯準會六月暫停升息的預期，並帶動近一週全球股債同步走揚。

在資金流向上，根據彭博資訊，過去一週整體股票型ETF資金淨流入130.96億美元，其中，美國、中國市場分別流入82.61億、46.01億美元的資金，而亞太、全球、日本也呈現資金淨流入，但新興市場、歐洲分別出現6.12億、3.24億美元資金淨流出。產業ETF部份，近週淨流入的前三大產業為：科技、非核心消費、不動產；淨流出金額最高的產業為核心消費產業，其次為能源、原物料。

富蘭克林證券投顧表示，美國兩黨達成債務上限協議以避免債務違約，全球金融市場有望延續慶祝行情，惟觀察今年來領漲美股的半導體及科技股技術面有過熱跡象，短線須慎防漲高拉回風險，建議採取逢回加碼或以多元產業佈局掌握輪動契機。

另一方面，近期有多位聯準會官員釋出六月暫停升息以觀察大幅升息後的經濟影響、再決定進一步收緊政策的程度，但六月即使暫停升息也不應被解讀為升息循環已結束，根據芝商所Fed Watch顯示，市場預估六月會議按兵不動的機率升至78.7%，高於預估升息一碼的機率21.3% ，但預期七月將再升息一碼至5.25%~5.5%的機率為54.8%。

富蘭克林證券投顧表示，現階段建議以靈活調整資產配置且涵蓋多元產業的美國收益平衡型基金為核心，並趁本波公債殖利率反彈時加碼精選收益複合債券型基金，以及流動性佳且有每月預訂配息機制的美國短期票券型基金，掌握優質收益機會，在全球景氣放緩但仍具備韌性的環境下，股票建議採多元布局、分批加碼+定期定額策略介入，首選數位轉型(科技/AI)、脫碳(基礎建設/氣候變遷)及復甦(亞洲小型股/印度/日本)三大主軸。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，通膨僵固性給聯準會帶來挑戰，而就業市場依然強韌也牽動著薪資上行的壓力，或可能到接近第四季有機會看到核心通膨數據的一些實質性進展，讓聯準會可以移除限制性政策而轉為較為中性。展望未來，來自債券的收益將極為重要、相較於風險性資產更具防禦性，尤其是在現今總經不確定性的環境，我們將持續聚焦投資級債的潛在殖利率與總回報機會。在股票資產中，我們不僅著眼於總體環境及對經濟與市場的預期，也看到不同產業的差異與機會，這當中我們相對較偏好醫療產業，也維持股債各產業下的廣泛分散配置，這將有助於整體風險控管。