5月CPI年增率 22個月最低

主計總處昨天發布五月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點○二，較上月回跌○點三三個百分點，為廿二個月來最低，卻也是連續廿二個月超過百分之二的通膨警戒值。其中十七項重要民生物資年增率也降到百分之五點八八，核心ＣＰＩ年增率百分之二點五七，還是處於高檔；且外食類年漲幅度百分之四點四九，持續上升，房租年漲百分之二點一一，也僅較上月小跌，顯示外食類及房租對物價壓力還在，未見降溫。

不過，主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，近期各國持續貨幣緊縮政策，抑制投資及需求，國際農工原物料價格繼續下跌，以台幣計價的進口物價指數已連續三個月轉跌，生產者物價指數年增率也是連兩個月負成長，顯示輸入性通膨壓力減輕，屬於ＣＰＩ領先指標的內銷品物價指數也已下跌三個月，「未來物價不會大幅上升應可確定」。

曹志弘說，國內通膨趨勢確實降溫，主要是去年基期高及今年國際農工原物料下跌，以致漲幅沒有去年高，去除天候因素外，漲幅慢慢收歛，只是速度緩慢。至於六月ＣＰＩ能否跌破百分之二以下？曹志弘表示，六月有端午連假，加上疫後生活回到常軌，將帶動休閒娛樂價格上漲，六月ＣＰＩ年增率會較五月高一點，亦即還看不到百分之二以下機會。

五月ＣＰＩ七大類中變動影響較以大的，以教養娛樂類漲幅百分之三點○一最高，主要是隨疫後生活回歸常軌，休閒娛樂消費需求增加，娛樂服務費上漲幅度達百分之六點一七。

以往上漲幅度最大的食物類則居次，年增百分之二點九六，其中蛋類漲幅百分之十三點○七及肉類漲幅百分之六點四三仍高，食用油年漲百分之六點二九漲幅也高，但蔬菜及水果及能源價格明顯下跌，個人照顧服務費上漲百分之七點○八，漲幅創十六個月新高。

曹志弘指出，五月ＣＰＩ年增率百分之二點○二，漲幅明顯縮小，一大原因是去年三至七月ＣＰＩ年增率都是百分之三以上的高基期，第二大原因則是雞蛋價格回跌，因此整體ＣＰＩ漲幅縮小。但食物類漲幅百分之二點九六，其中外食費年漲百分之四點四九還是高，房租及休閒娛樂費也持續上升，只是蔬果及油料費下跌抵銷漲幅。

四月十七項重要民生物資ＣＰＩ年增率百分之七點三五，創逾十四年最高，五月跌到百分之五點八八，其中雞蛋類上漲百分之十二點二，一來因為供給增加導致價格下跌百分之十三點二四，二來高基期因素下，明顯回跌，漲幅是近三個月最低，但還是連續十九個月漲幅超過兩位數。

此外，五月核心ＣＰＩ年增率百分之二點五七仍在高檔，原因來自外食費及房租、疫後生活娛樂休閒費用都上升。曹志弘說，整體ＣＰＩ降幅大，與蔬果及能源價格都下跌有關，但外食房租及休閒娛樂都屬核心ＣＰＩ，因此百分之二點五七與前幾個月差不多，六月還是會維持核心ＣＰＩ比整體ＣＰＩ漲幅大。

對於外食費未來情勢，曹志弘表示，外食費觀察的是月增率，這次月增率○點三九個百分點，比前四個月雖有縮小，但相對平常時期約上升○點一五至○點二個百分點仍屬偏高。若長期趨勢未來幾個月也能縮小，則外食類壓力會縮小，即使有廠商再調漲，家數也會變少，幅度也會收歛。