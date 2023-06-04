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慢點加油！中油：明日起汽油降0.4元、柴油降0.1元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

台灣中油宣布，自明（5）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.4元及0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.5元、95無鉛汽油每公升30.0元、98無鉛汽油每公升32.0元、超級柴油每公升27.0元。

台灣中油表示，本周國際油價下跌，浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價下跌1.88美元，新臺幣兌美元匯率升值0.056元，國內油價依公式計算跌幅為2.13%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽油每公升應調降0.4元、柴油應調漲0.2元，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），柴油吸收0.3元，吸收後95無鉛汽油每公升30元，達平穩措施第一階段門檻，計算後吸收金額為0.0元，合計汽、柴油共各吸收0.0元及0.3元，國內汽、柴油實際每公升調降0.4元及0.1元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，柴油需調整之0.3元由台灣中油吸收，累計112年至4月底止，台灣中油共吸收約36.78億元。調價後各式油品實際零售價格以各營業點公告為準。

國際油價 中油

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