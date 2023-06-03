台美貿易倡議首批協定 電電公會：應積極協商避雙重課稅

台灣與美國一日晚間簽署「台美廿一世紀貿易倡議」首批協定，經濟部長王美花昨天指出，政府希望針對是否可能納入避免雙重課稅條款，與美國政府進行討論，相信廿一世紀貿易倡議進展有助於未來更進一步的協商。

產業界領頭羊電電公會昨發聲明肯定，但也提出，台灣與美國之間缺乏避免雙重課稅的協議，因此，政府應積極針對此事展開協商，為企業提供更多投資誘因並保障權益。

台灣美國商會會長施立成表示，此協定象徵雙方經濟關係重要里程碑，台灣美國商會也呼籲美國和台灣政府盡速實施該協定，並讓業界了解最新進展。

對於國民黨希望台美廿一世紀貿易倡議應經過立法院實質審查，王美花表示，談判文本先前已對外公開，也有針對相關利害關係人做溝通，後續一定會送到立法院；至於立院怎麼審查，尊重機制。