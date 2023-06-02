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畢業生出校園了，6月56.6萬個全職工作歡迎新鮮人，比谷底成長94%

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

今年畢業季，台灣揮別疫情，卻迎來不景氣！ 4月景氣燈號連續亮出第6顆代表「低迷」藍燈，然而，人口結構老化加上少子化，市場缺工壓力依然破表！

104人力銀行6月全站工作數107.8萬個，再創歷史新高，其中，全職工作有88.5萬個，歡迎年資一年以下或不拘的新鮮人工作數有56.6萬個，同創歷史新高，比疫情谷底翻倍成長94%。

104人力銀行表示，6月全站工作數107.8萬個，其中全職工作有88.5萬個，歡迎新鮮人工作數有56.6萬個，同創歷史新高，占整體全職工作數的64%，與2019年疫情之前的36萬個相比，成長57%，與2020年疫情谷底29.2萬個相比，成長94%。

歡迎新鮮人的前三大產業為：住宿／餐飲服務業9.3萬個、批發／零售／傳直銷業8.9萬個、電子資訊／軟體／半導體業7.7萬個，民生消費疫後復甦、AI浪潮興起，三大缺工產業集中在民生消費以及電資通訊產業。

104人力銀行於2023年4月10日~5月9日期間，網路訪查813位18~30歲的學生或工作經驗五年以下求職會員，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.44%。

104集團總經理黃于純指出，目前共有56.6萬個全職工作機會歡迎新鮮人，比疫情谷底（2020年）成長94%，大缺工加上少子化，今年新鮮人就業不難，難在如何找到一份喜歡且願意全然付出的夢幻工作。

結果發現：年輕人的夢幻工作，「工作與生活平衡」排名第一（78%）、「找到一件喜歡的事，全然付出，做得值得尊敬」排名第二（69%）、「錢多」排名第三（65%）。

104集團總經理黃于純指出，每人心中都有自己定義的夢幻工作，新一代年輕人在乎工作價值以及對等投入，已不見得是傳統的「錢多／事少／離家近」或「空姐／機師／工程師」。

疫情 人力銀行

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56.6萬個全職工作歡迎新鮮人 比疫情谷底翻倍成長94%

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