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立法院今結束本會期 陳建仁：感謝本會期通過172件議案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長陳建仁今日在臉書上表示，本次立院會期通過172件議案，感謝立法委員們的大力協助。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
行政院長陳建仁今日在臉書上表示，本次立院會期通過172件議案，感謝立法委員們的大力協助。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

立法院會今(31)日三讀通過今年度中央政府總預算案附屬單位預算營業及非營業部分，對此，行政院長陳建仁今日也在臉書上表示，感謝立法委員們的大力協助，本次立院會期通過172件議案，包含疫後特別條例與特別預算，也協助在國家安全、打詐5法、道交條例上進行修正與突破，讓行政團隊有更完善的工具來守護民眾身家財產的安全。

陳建仁指出，這次會期是非常有效率、高品質的會期，民眾關注的礦業法、政府組改、掃除黑金、社會福利基本法等關鍵法案，都在本次會期通過；證交稅、貨物稅條例修正案等政策利多也都順利通過。我要再次感謝立法委員們的支持與肯定，行政團隊也會積極推動相關措施，來落實提出的這些議案。

另外，陳建仁也提到，行政和立法不僅有制衡，在福國利民的工作上，團結合作也是非常重要的憲政關係。也跟委員們預告，下個會期還有非常多的法案要拜託大家協助審查與推動，就像蔡總統說的「留下一個更好的國家。」讓我們繼續努力，讓台灣更加溫暖堅韌。

陳建仁 礦業法 貨物稅

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