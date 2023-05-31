景氣差 企業職缺數大減

主計總處昨天公布二月事業單位人力雇用狀況調查，去年下半年起景氣急凍，廠商用人需求保守，整體工業及服務業職缺數廿一點六萬個，職缺率百分之二點五七，創十三年同期最低，其中以製造業年減二點九萬個職缺最多，職缺率也創十四年同期最低。此外，今年景氣亂流也影響廠商加薪意願，今年三月底止，已經加薪或打算加薪廠商百分之廿八點二，比率近三年最低；去年實際有加薪企業百分之卅三點三，比率創廿二年最高。

製造、服務業職缺率創低

主計總處每年進行兩次事業單位人力雇用狀況調查，了解廠商「職位空缺」情形，意指企業已對外或可立即對外公開徵人，但尚未找到適任人員的現有職缺，不含遇缺不補或內部遷補的職缺，呈現當時勞動需求狀況或就業機會。

今年二月底工業及服務業廠商職缺數廿一點六萬個，較去年同期大減四點二萬個職缺、減幅百分之十六點三，職缺率百分之二點五七創下民國一○○年、十三年來同期最低職缺率。

工業以製造業職缺數減少二點九萬個最多，職缺率百分之二點六五也創十四年同期最低，其中電子零組件製造業職缺數一點六萬個，因終端需求減緩，較去年同期減少九七八五個最多。營建工程業職缺數一點五萬個，則受升息、平均地權條例修正，營造成本攀升致工程量減少，移工持續引進等因素，職缺數減少九九一二個。

受惠疫後消費回溫的服務業，二月職缺數十二點一萬個，職缺率百分之二點四九，卻創民國九十九年、十三年來最低。主計總處官員說，一來很多服務業已從去年陸續回補人力，今年不見得需再大舉招募；二來服務業只有批發零售業、住宿及餐飲業的職缺數較去年增加，其他如出版、影音或運輸倉儲業職缺數都減少；且不動產業也因房市影響，職缺數呈現年減。

今年三成七廠商不會調薪

除職缺數字，主計總處也調查廠商去年及今年調薪狀況，截至三月底，今年已調升或預計調升經常性薪資（不含年資晉級加薪）廠商占百分之廿八點二，比率是近三年最低，其中已調薪的占百分之十九點七，調幅以百分之三至百分之六占百分之十五點八居多；預計今年底前調升者占百分之八點五，今年尚未決定及不調整廠商分別為百分之卅四點八及百分之卅七。

此外，在員工人數規模一百人以上廠商，今已調升或預計調薪之比率逾六成，可見規模愈大廠商，愈具加薪能力。

至於去年廠商加薪狀況，主計總處表示，工業及服務業調升經常性薪資廠商占百分之卅三點三，年增百分之三，則是民國九十年、廿二年以來加薪比率最高的一年。其中加薪比率最高的行業，以金融及保險業百分之七十六點一最高，電力及燃氣供應業、礦業及土石採取業、製造業則超過四成有加薪。