消息面多空交錯過渡期 投顧：以美國多元收益平衡型基金為核心

根據彭博資訊，過去一周整體股票型ETF資金淨流入87.9億美元，主要為美國與全球市場分別獲43.76億美元與23.35億美元資金淨流入，中國大陸、歐洲與新興市場分別獲12.9億、3.32億與2.91億美元淨流入，反觀日本與亞太市場分別遭資金淨流出2.53億美元與1.96億美元。

產業ETF部份，美國繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）財測展望優異推動AI概念股強勁走勢，近周淨流入第一大產業即為科技，醫療保健與主題次之，淨流出金額最高的產業為能源、不動產與原物料。

富蘭克林證券投顧表示，美國白宮與共和黨已於5月27日就債務上限達成原則性協議，預計5月31日送交國會表決，儘管變數仍存，但預計仍有機會趕在財政部資金耗盡前通過，化解美國可能陷入債務違約的風險，全球市場投資人可望如釋重負，預期盤勢焦點將再度回歸聯準會貨幣政策動向及景氣基本面，未來一周公布的4月JOLTS職缺及5月非農就業報告，將透露美國就業市場的緊俏程度是否鬆動，攸關聯準會下一步的政策動向。

因應消息面多空交錯的過渡期，富蘭克林證券投顧建議，以美國多元收益平衡型基金為核心，並趁這波公債殖利率反彈時加碼精選收益複合債券型基金，掌握債市收益契機，股票建議採多元布局、分批加碼+定期定額策略介入，看好脫碳商機（基礎建設／氣候變遷）、創新商機（AI／數位轉型）、復甦商機（亞洲小型股／印度／日本），保守者可先將資金停泊在美國短期票券型基金，掌握收益之餘也可預先卡位景氣落底機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，通膨僵固性給聯準會帶來挑戰，而就業市場依然強韌也牽動著薪資上行的壓力，或可能到接近第四季有機會看到核心通膨數據的一些實質性進展，讓聯準會可以移除限制性政策而轉為較為中性。展望未來，來自債券的收益將極為重要、相較於風險性資產更具防禦性，尤其是在現今總經不確定性的環境，將持續聚焦投資級債的潛在殖利率與總回報機會。股票資產不僅著眼於總體環境及對經濟與市場的預期，也看到不同產業的差異與機會，相對較偏好醫療產業，也維持股債各產業下的廣泛分散配置，這將有助於整體風險控管。