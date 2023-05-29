快訊

黃仁勳趕場站台！聯發科攜手輝達 宣布將在車用領域合作

「蘋果iPad Pro遭竊之旅」從美國到中國說再見 他傷心：人性騙了我

123歲人瑞自曝「還是處女」上節目徵伴：等待完美男人擁抱我的靈魂

遭疑綠營「非核鬆動」 陳揆：政府對於非核立場從未改變

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長陳建仁（圖）29日出席亞太堅韌研究基金會首屆年度國際論壇，並發表演說。中央社
行政院長陳建仁（圖）29日出席亞太堅韌研究基金會首屆年度國際論壇，並發表演說。中央社

民進黨主席、總統參選人賴清德昨28日提及，相關單位正在規劃如何將已停機的核能機組，維持在未來可緊急使用的情況，遭媒體指稱賴「非核鬆動」。對此，行政院長陳建仁今（29）日指出，「非核家園」的願景是台灣共識，政府對於此目標之立場從未改變。經濟部及台電對於各核能電廠除役期程亦照原定計畫進行中，並無延役考量。

行政院發言人林子倫今日表示，陳建仁院長已多次宣示，「非核家園」的願景是台灣共識，政府對於此目標之立場從未改變。蔡英文總統2016年上任後，即宣示以「減煤、增氣、展綠、非核」等四個方向推動台灣能源轉型措施，包含積極發展再生能源、以增加燃氣機組減少燃煤機組使用等，再生能源發電量亦已於去( 2022 )年首度超越核能電廠，相關能源轉型成效正逐步實踐中。

林子倫表示，經濟部及台電對於各核能電廠除役期程亦照原定計畫進行中，並無延役考量。而就外界所提問，面對如封鎖或嚴重天災等極端外部風險情況下的緊急狀態需求，政府也會周全思考各項既有能源生產方式，如再生能源、燃煤、燃氣及核能等，由相關單位就安全及技術層面進行專業評估，以確保台灣在非常態時期擁有妥善因應緊急情況之能力，以及能源供給的穩定與安全。

核能電廠 再生能源

延伸閱讀

黃仁勳被詐騙利用 陳揆：識詐是第一步

地緣政治挑戰 陳建仁盼台歐合作強化國際供應鏈韌性

陳建仁宣布 打詐專案辦公室31日揭牌上路

陳建仁出席打詐研討會 媒體問im.B吸金案…他微笑不回應

相關新聞

原能會降級改制成核安會 學者3點質疑要求說清楚

立法院今天三讀通過核能安全委員會組織法，原子能委員會改制成核能安全委員會，從二級機關降為三級機關，外界擔憂核安會管不動台...

若遇緊急需求 政院：周全思考各項既有能源生產方式

行政院今天表示，各核能電廠除役期程，照原定計畫進行，並無延役考量。面對緊急狀態需求，政府會周全思考各項既有能源生產方式，...

遭疑綠營「非核鬆動」 陳揆：政府對於非核立場從未改變

民進黨主席、總統參選人賴清德昨28日提及，相關單位正在規劃如何將已停機的核能機組，維持在未來可緊急使用的情況，遭媒體指稱...

美商務部長：印太經濟架搆已就供應鏈預警達成協議

據路透社，美國商務部長雷蒙多5月29日表示，印太經濟架搆14國的貿易部長已基本完成一項使供應鏈更具彈性且更安全的協議談判。

WCX 全球頂尖汽車技術大會 致茂獲邀發表論文

台灣之光！量測儀器大廠致茂（2360）受邀於全球頂尖的汽車技術大會 WCX SAE World Congress Exp...

數發部應有法可管 學者：速立數位三法

數發部不能沒有新法規！二十一世紀基金會副執行長周韻采29日召開記者會說，面對網路詐騙、盜賣個資狀況猖獗，數發部業務需要新法規，呼籲針對數位市場、數位服務與媒體議價，推動數位法規與治理。民眾黨立委張其祿與國民黨王鴻薇也到場表示支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦