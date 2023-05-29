遭疑綠營「非核鬆動」 陳揆：政府對於非核立場從未改變

民進黨主席、總統參選人賴清德昨28日提及，相關單位正在規劃如何將已停機的核能機組，維持在未來可緊急使用的情況，遭媒體指稱賴「非核鬆動」。對此，行政院長陳建仁今（29）日指出，「非核家園」的願景是台灣共識，政府對於此目標之立場從未改變。經濟部及台電對於各核能電廠除役期程亦照原定計畫進行中，並無延役考量。

行政院發言人林子倫今日表示，陳建仁院長已多次宣示，「非核家園」的願景是台灣共識，政府對於此目標之立場從未改變。蔡英文總統2016年上任後，即宣示以「減煤、增氣、展綠、非核」等四個方向推動台灣能源轉型措施，包含積極發展再生能源、以增加燃氣機組減少燃煤機組使用等，再生能源發電量亦已於去( 2022 )年首度超越核能電廠，相關能源轉型成效正逐步實踐中。

林子倫表示，經濟部及台電對於各核能電廠除役期程亦照原定計畫進行中，並無延役考量。而就外界所提問，面對如封鎖或嚴重天災等極端外部風險情況下的緊急狀態需求，政府也會周全思考各項既有能源生產方式，如再生能源、燃煤、燃氣及核能等，由相關單位就安全及技術層面進行專業評估，以確保台灣在非常態時期擁有妥善因應緊急情況之能力，以及能源供給的穩定與安全。