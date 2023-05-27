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出席APEC貿易部長會議期間 鄧振中爭取我國加入CPTPP

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
行政院政務委員鄧振中。華盛頓記者張筠／攝影
行政院政務委員鄧振中。華盛頓記者張筠／攝影

今年美國為APEC主席國，於5月25日至26日在底特律召開貿易部長會議，這次大會討論主題為支持多邊貿易體系以及促進永續及包容性貿易。行政院表示，我國在會議期間，不論在全體會員大會，或與個別會員的雙邊會議中，都積極說明我國遵守法治與國際承諾，已經準備好接受高標準貿易及投資規範，希望CPTPP成員支持我國早日加入，為亞太區域繁榮做出貢獻。

對於「支持多邊貿易體系」議題，我國於全體大會中強調，我國一向尊重多邊貿易體制且認同該體制應回應民眾與社會之需求，積極尋求與WTO會員共同推進改革的機會，呼籲會員的首要工作為儘速恢復上訴機構正常運作，以回應企業界對新貿易秩序的訴求。對於履行更高標準的規範，我國則以WTO完成的「服務業國內規章」談判為例，說明我國除已依據談判結果完成修法外，並更進一步已透過與美國之雙邊談判，實施更高標準的規範，也表達我方盼與其他有興趣的國家展開類似的討論。

行政院指出，在「促進永續及包容性貿易」議題下，我國說明在追求經濟成長以外，更高度認同永續、包容經濟成長之重要性，並以台灣推動中的政策，作為實際案例說明；例如：以原住民族及勞工基本法維護原住民及廣大勞工權益；落實協助中小企業改善人力資源、取得融資及建立數位行銷網絡等，使中小企業持續做為經濟發展骨幹；落實性平政策綱領對弱勢族群保障；通過氣候變遷因應法及設定2050年淨零碳排目標，並積極參與WTO與APEC環境商品與環境服務業等議題之協商。

在政務委員鄧振中與美國貿易代表戴琪的雙邊會談中，鄧振中感謝戴琪主辦與美國勞團領袖的對話，使我國更能瞭解勞工對貿易議題的關切，有助於雙方未來協商進一步的貿易政策合作。

而鄧振中與戴琪對於雙方團隊用非常高的效率，完成台美21世紀貿易倡議的首批協議，感到十分高興。雙方都認同這份協定涵蓋的內容，能夠有效協助雙方婦女、勞工、中小企業更廣泛地參與國際貿易，使貿易確實可以成為促進共享成長的引擎，亦將促進雙方政府就貿易與投資事務進行建設性的合作，深化雙邊夥伴關係。

美國 鄧振中

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