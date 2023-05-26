九年級大學新鮮人待遇期望32K 自估尋職期平均3.3個月

yes123求職網針對即將大學畢業的九年級新鮮人進行「九年級生職涯規劃與畢業恐慌症調查」，結果顯示，今年新鮮人對第一份工作期盼月薪平均為32030元，其中，學士學歷新鮮人的期望值是31288元，同樣都創下十年新高。新鮮人自估的尋職期平均3.3個月，約為99天，與去年相同。

薪水高低仍是新鮮人求職時最重要的考量，那麼待遇期望值又有多高？從yes123求職網的調查發現，今年新鮮人期盼第一份工作的月薪，平均為32030元，與去年的31697元相比，回升333元，等於增加1.1%，不過連續三年出現反彈，並創下十年新高。

再以學歷別交叉分析來看，其中「學士學歷」新鮮人的期望值是31,288元，比去年的30,976元，上調312元，增幅為1%，也是十年以來新高。對照yes123求職網5月25日調查，企業願意提供的起薪：「學士級」平均給30471元，勞資雙方「認知的」起薪落差為817元；換算下來，這中間的差距，大約僅剩2.6%的幅度。

研究所學歷新鮮人的期望值為34098元，比去年的33730元，增加368元，增幅為1.1%，並創下六年新高。同樣對照yes123求職網5月25日調查，企業願意提供的起薪：研究所級平均給33625元，勞資雙方「認知的」起薪落差為473元；換算下來，這中間的差距，大約僅剩1.4%的幅度。

雖然期望與現實之間，仍存在薪資落差，但想先就業的新鮮人當中，合計仍有六成七表示會向應徵企業表明「期望薪資範圍」，其中又分成：31.6%屬於「履歷表上寫，面試時不會提」；18.6%屬於「履歷表上不寫，面試時會提」；17.2%屬於「履歷表上寫，面試時會提」。合計選擇「履歷表」填寫期望薪資占48.8%；「面試時」會提出期望薪資的合計也占35.8%。

在競爭激烈的畢業求職季，若想殺出重圍，除了中文制式履歷外，從yes123求職網的調查更發現，今年有42.8%新鮮人表示，「會想附上」外語履歷。 另外也有36.2%透露「會想附上」影音履歷。不過對於履歷表內，附上「個人社群網站」的連結或帳號，僅有21.1%表達有這樣的意願。

此外新鮮人估計自己，要費多少時間才能找到工作呢？根據yes123求職網的調查，有28.6%的人認為，要花「3個月以上～4個月不到」的時間；還有26.7%認為，要花上「2個月以上～3個月不到」。

因此今年的平均值，則是落在3.3個月，約為99天，與去年相同，雖然持平，不過新鮮人的「預估待業期」仍算是十年新高。

反之，親人對自己的求職期望部分，新鮮人平均自認家人，「最長」可以忍受畢業（退伍）後2.9個月沒有工作：等於「職場空窗期」可達87天。