中經院邀首席經濟學家 談美升息止步、熱錢流向與企業因應

中華經濟研究院訂6月2日（下周五）邀請首席經濟學家開講， 將分析美國升息走勢及可能停止升息時間，並探討美國停止升息後，國際熱錢的流向與可能影響的產業，也為企業在詭譎多變的環境下提供因應策略。

下周將登場的研討會，由中經院董事長曹添旺致詞，副院長王健全引言，受邀出席的主講人包括：中信金控（2891）首席經濟學家林建甫、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超、富邦金控首席經濟學家羅瑋，以及遠雄人壽保險事業股份有限公司風控長儲蓉。

學者專家將在這次研討會中，將解析以下課題：美國升息走勢分析、美國升息對全球經濟的影響、美國升息趨勢對全球金融體系的影響、美國停止升息後國際熱錢流向及產業影響、企業因應策略。

中經院指出，2022年來美國通膨居高不下，聯準會於2023年5月再度宣布升息1碼，這是一年多來第10次升息，基準利率調升至5%~5.25%，是2007年8月以來最高。一波一波升息潮，讓全球措手不及，也對世界各地央行帶來壓力，迫使各國不得不追隨聯準會升息步伐，對抗飆升的通膨和走堅的美元。

而美國升息、美元升值的外溢效應，已經對全球經濟帶來相當的風險與衝擊。中經院表示，特別是新興國家面臨資金大幅流出、外匯存底減少，以及以美元計價債務攀升的風險，是否引發金融危機、停滯通膨，波及全球經濟，也值得關注。

美元利率走向動見觀瞻，台灣也受牽動。今年3月23日，央行再度決議調整貨幣政策升息半碼，這次調升也是近一年來第五度升息。央行是否繼續跟進美元升息，要從三個方向觀察：一是去年以來國內緊縮貨幣政策累積的效果；二是主要經濟體貨幣政策的外溢效應；三是持續關注美歐銀行危機事件的可能衝擊。

研討會免費出席，可洽詢：（02）2735-6006轉104宋小姐，103莊小姐中華經濟研究院財經策略中心

或線上報名：（http://seminar.cier.edu.tw/Regfrm.asp?id=20230602）