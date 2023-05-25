行政院核定 台糖副總陳立人陞任台糖總座

經濟部今（25）日宣布，台糖現任總經理王國禧因個人因素欲離職，經濟部長王美花雖然多次慰留，但考量到王辭意堅決，最終決定尊重並勉予同意其退休的生涯規劃；新任總經理將由副總陳立人陞任，並已由行政院核定。

經濟部國營會表示，王國禧因個人因素，雖經慰留，但仍再三向王美花部長表達堅辭之意，部長尊重並勉予同意其退休的生涯規劃。

至於台糖新任總經理，經濟部表示，陳立人為政大地政系碩士，由台糖基層做起，歷任地方區處經理、資產營運處處長，2019年時開始擔任副總經理迄今，熟悉台糖各項業務，專業及協調力皆受肯定。

王美花期許，陳立人接任台糖總經理後，能持續發揮專業長才，協助台糖董事長楊明州推動包括養豬場現代化改建、再生能源發展、循環經濟等重大業務，以及公司的多角化經營方向。

有關於陞任總經理的想法，陳立人受訪表示，自己就是全力協助楊董事長，與台糖全體同仁共同努力，完成部長所交付的任務。