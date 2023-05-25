童子賢：台商前往印度投資將方興未艾
針對印度近期擴大獎勵在地製造，以及供應鏈是否有改善？和碩（4938）董事長童子賢今（25）日表示，2018年到2019年之後，疫情開始發生，印度這個議題就沒有停止過，主要是中國大陸扮演世界工廠角色，很多資訊科技產品，不論是美商台商或日商來主導，大部分生產基地都在中國大陸，但是從疫情前後，這個現象有所改變，也反映中美貿易摩擦之後，美國希望中國加一，希望廠商在中國之外，移出來，不管是放到墨西哥或是東南亞或是印度。
他說，印度有優勢，人口有14億，可以與中國匹敵，代表他有大量充沛勞動力，年齡比中國低10歲，你現在在中國找20多歲年輕人，很難招募到足夠數量，可是印度仍力充沛，印度議題未來幾年不會停止，台商到大陸去，跟到印度去，甚至墨西哥，遇到的語言障礙會比較大，文化差異、法令差異、語言差異，都需要花比以前移到大陸，需要花一點時間克服，可能要花兩倍甚至更多時間客戶，但是印度的吸引力太大了，充沛的勞動力，加上當地政府大量鼓吹在地製造，台商前往印度投資是方興未艾的趨勢。
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