快訊

他放大絕列15項留在安卓手機的超大優點 狂酸iPhone：「優質果粉不Care」

童子賢：台商前往印度投資將方興未艾

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

針對印度近期擴大獎勵在地製造，以及供應鏈是否有改善？和碩（4938）董事長童子賢今（25）日表示，2018年到2019年之後，疫情開始發生，印度這個議題就沒有停止過，主要是中國大陸扮演世界工廠角色，很多資訊科技產品，不論是美商台商或日商來主導，大部分生產基地都在中國大陸，但是從疫情前後，這個現象有所改變，也反映中美貿易摩擦之後，美國希望中國加一，希望廠商在中國之外，移出來，不管是放到墨西哥或是東南亞或是印度。

他說，印度有優勢，人口有14億，可以與中國匹敵，代表他有大量充沛勞動力，年齡比中國低10歲，你現在在中國找20多歲年輕人，很難招募到足夠數量，可是印度仍力充沛，印度議題未來幾年不會停止，台商到大陸去，跟到印度去，甚至墨西哥，遇到的語言障礙會比較大，文化差異、法令差異、語言差異，都需要花比以前移到大陸，需要花一點時間克服，可能要花兩倍甚至更多時間客戶，但是印度的吸引力太大了，充沛的勞動力，加上當地政府大量鼓吹在地製造，台商前往印度投資是方興未艾的趨勢。

印度 台商

延伸閱讀

印度股帶勁 漲勢未止

蔡總統：去年再生能源發電量 超越核電

520談話／回應童子賢 蔡總統：核一、核二重啟難「台灣不會缺電」

童子賢主張重啟核一核二 在地立委：意見領袖紙上談兵

相關新聞

打炒房7月1日上路！林右昌：修法以來預售屋交易減五成六

內政部今（25）日部務會報通過有關私法人買受住宅許可、預售屋及新建成屋換約審核，以及檢舉獎金辦法等三項子法。內政部長林右...

台美科技合作會議落幕 吳政忠：未來會持續舉辦

台灣與美國首度共同召開台美科技合作（STC）會議於今（25）日落幕，歷經一周共七場的科技研討會後，台美雙方將提高癌症登月...

平均地權條例子法擬7/1上路 林右昌：市場炒作明顯減少

內政部今部務會報通過有關私法人買受住宅許可、預售屋及新建成屋換約審核，以及檢舉獎金辦法等3項子法。林右昌表示，3項子法將...

影／不吃不喝9.61年才買的起房？國民黨團批蔡政府居住正義跳票

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維、副書記長謝衣鳯上午舉行「蔡政府執政7週年 居住正義跳票」記者會。

軍公教明年有望再加薪 政院：調薪共識高

有關軍公教明年加薪，行政院今（25）日指出，已於近日召開軍公教待遇審議委員會，「會上共識度很高建議適度調整」，但最終結果...

台塑化董座陳寶郎：年底現春燕 三因素油價站上80美元

雖然OPEC+宣布5月減產後，原本市場將可帶動油價一波上漲，不料由於復甦需求未現，目前國際油價每桶還低於80美元。台塑化...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦