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楊金龍：台灣景氣最慢今年第四季會反彈

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
央行總裁楊金龍今出席立法院財委會備詢，對於美債是否會違約各國的做法不同，三月時央行仍持續增持美債。記者潘俊宏／攝影
央行總裁楊金龍今出席立法院財委會備詢，對於美債是否會違約各國的做法不同，三月時央行仍持續增持美債。記者潘俊宏／攝影

央行總裁楊金龍今日在財委會上備詢時指出，台灣景氣最慢今年第四季會反彈。楊金龍指出，國內庫存調整原先預期在第二季結束，但現在看來也許會到第三季，最主要仍是出口表現，若出口不好、進口不好，進而投資不好，就會影響經濟。若存貨在第二季無法調整完畢，就會遞延到第三季，但至少第四季會反彈。

對於國發會認為第四季景氣會反彈，楊金龍也表示，關鍵仍在於存貨的調整，他認為最快第三季會反彈，否則第四季應也會反彈。

對歐美情勢的看法，楊金龍回應，一開始大家不樂觀，但最近一些預測機構對歐美及英國的經濟成長已提高其經濟成長率預期；他也強調，貿易為最終需求，外溢效果全球都感受到，出口都減少了，所以要看各個國家提高利率的外溢效果對最終需求在全球影響到底如何，這是最大的不確定性。

對於政府普發6千元能夠讓經濟成長保二？楊金龍回應，主計處預估時，雖未把3800億元的普發六千元功能放入，但有估計對GDP能發揮0.3%-0.45%的貢獻，至於保二與否，除了主計總處會再公布一次預測，央行第二季理監事會議在6月中召開，也會公布最新經濟預測。

楊金龍 央行 景氣

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