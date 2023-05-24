解缺工危機…4產業鬆綁 增2.8萬移工

為解決缺工危機，勞動部昨預告調整聘僱移工資格，擬放寬包括製造業、營造業、農業以及機構看護等四大產業移工，估增兩點八萬名移工，其中營造業的民間工程、農業中的林業更是首次開放移工，機構看護工則改以許可床位數核給名額，增加採計護理人員併同本國看護人力，盼緩解國內長照壓力。新法預告期七天，是希望盡快符合民眾需求，最快可於六月中旬推動。

由於此次首度開放營造業的民間工程聘僱移工，勞動力發展署副署長賴家仁表示，現行營造業僅開放公共工程和民間重大投資興建工程專案聘僱移工，且聘期配合工程工期，無法長期留用、培養高階人才，考量營造業的火車頭產業特性，規畫甲、乙、丙級綜合營造業、專業營造業及土木包工業，符合近三年承攬案件量及聘僱本國勞工人數門檻，得以百分之卅比率聘僱移工。

賴家仁說，初期先開放總額八千名，未來可視需要開放至一點五萬名，由內政部營建署分配名額及初審認定業者申請資格。

10人以下小型農業 調高核配比

至於台灣農村人力嚴重不足，農委會先前已提高農業移工總額至一點二萬人，受限小農人數少，若依據原有的三成五移工比率，人力仍然不足。賴家仁表示，此次將調高十人以下小型農民或農民團體聘僱移工核配比率為本外勞一比一。另為因應農業種植作物種類繁多，將擴大放寬蔬菜、果樹、種苗、花卉、雜糧、咖啡、茶葉等特殊作物及溫室設施作物等農糧產業申請移工資格，並首次開放林業伐木及造林工作也可申請移工。

至於現行社福機構依實際收容人數核算移工名額，住宿式長照機構與護理機構則以登記床位數核算移工名額。賴家仁表示，此次修法統一計算基準，皆改以「許可床位數」核可移工名額，增加採計護理人員連同本國看護工併計人數，在本外勞一比一比例下聘僱移工，盼充實機構可用人力，提升照顧品質，預計開放一點四萬人。

至於水產加工、豆腐製造及金屬船體等三種製造業，因製程難自動化、需大量人工，工作環境高溫、濕熱或有粉塵、化學藥劑，辛苦程度較一般產業高，所以調高核配比率，由百分之十五調高為百分之廿。

製造三行業 新制可以增加600人

為鼓勵雇主優先承接已在台移工，避免移工無人承接衍生失聯等問題，也規畫製造業雇主承接國內製造業移工，將可額外增加百分之五名額，但總移工比率仍不得超過百分之四十。製造業三行業共二一○家，預估新制可增加引進六百名移工。

外界擔憂工安職災問題頻傳，放寬營造業後，是否針對施工品質審核？賴家仁表示，尊重主管機關的資格審認，營建署也許會另訂規範，申請移工須檢附縣市政府開具的工安等資料，勞動部也會針對兩年內是否發生職災再做審核，也希望透過新制改變工地常見的工人外包，培養技術人員。