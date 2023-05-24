別只靠移工 設法留住本國看護

勞動部預告調整聘僱移工資格，住宿式長照機構與護理機構移工名額以「許可床位數」取代現行「實際收容人數」，本勞外勞人數一比一制度雖沿用，但護理人員可納入本勞計算，等於放寬移工人數限制。專家表示，新制度雖可靈活調配人力，但光靠移工並非長久之計，根本之道還是提升國內照顧服務員專業地位和工作條件，吸引本國籍民眾進入照服職場。

苗栗縣私立海青老人養護中心執行長賴添福表示，長照二點○上路後，因日間中心不用輪班、收入較好，吸引眾多照服員，住宿式機構常找不到看護人員，現在放寬機構移工名額，有助解決人力不足困境。

不過，目前規定十五床要一名護理人員，以後九十床機構應聘六名護理人員（含本國籍看護），外加六個外籍看護，但這個規定僅限於未達一百床的機構，一百床以上只能採計護理人數一半，因此一○一床的機構若聘七名護理人員，卻只能聘用三點五個外籍看護，將引發爭議。

「現在要是沒外籍移工，長照就倒了。」台灣長期照顧發展協會秘書長余志松指出，目前有廿二萬移工在家庭，一點八萬移工在機構；國內養護機構卡在「本勞外勞一比一」限制，長期處於照護缺工狀態，未來將看護人力也算進本勞人力，人力應可改善。

不過，光靠外籍看護並非長久之計，找不到本籍看護就無法聘用外籍移工，目前每年技職專校相關科系三、四千名畢業生，願意擔任照服職務者寥寥可數，政府應該盡力提升國內照顧服務員專業地位和工作條件，留住本國籍看護人力。

衛福部長照司副司長吳希文表示，機構或團體如有修正意見，可在預告期間提出來，以利業務單位整體評估。

未來外勞人數增加，希望機構安排輪班時，本勞外勞互相搭配，例如，夜班現場不能只有外勞。另將持續努力，強化照服專業形象、提升薪資待遇，吸引大專院校畢業生擔任照護工作。