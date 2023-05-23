聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／中油董事長李順欽可望續任 傳人事案已送達經濟部
去(2022)年4月甫真除上任的中油董事長李順欽，任期即將在今年7月29日到期。基於正值中油淨零轉型重要時刻，今(23)日傳出李順欽可望順利續任，知情人士透露，目前中油董事長人事案已送達經濟部，待行政院、經濟部拍板後，最後再由中油董事會正式通過。
李順欽去年四月正式擔任中油董事長一職，其畢業於國立中央大學化學工程系，民國69年進入中油公司服務，歷經煉製事業部經營績效室主任、煉製事業部高雄煉油廠副廠長、廠長、督導幕僚室督導、煉製事業部執行長、副總經理、總經理等職務，學經歷豐富完整，在中油的服務年資超過40年，是少數從基層做起的中油董事長，兼具化工石油煉製專業技術與企業經營管理專業。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言