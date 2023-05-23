快訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

遭爆「喇舌酒店妹」 賀軍翔沉寂3天發聲了

「瑪娃」最快入夜就轉強颱 對台有影響？這天將是關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／中油董事長李順欽可望續任 傳人事案已送達經濟部

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
去(2022)年4月甫真除上任的中油董事長李順欽，任期即將在今年7月29日到期。記者/魏鑫陽攝影
去(2022)年4月甫真除上任的中油董事長李順欽，任期即將在今年7月29日到期。記者/魏鑫陽攝影

去(2022)年4月甫真除上任的中油董事長李順欽，任期即將在今年7月29日到期。基於正值中油淨零轉型重要時刻，今(23)日傳出李順欽可望順利續任，知情人士透露，目前中油董事長人事案已送達經濟部，待行政院、經濟部拍板後，最後再由中油董事會正式通過。

李順欽去年四月正式擔任中油董事長一職，其畢業於國立中央大學化學工程系，民國69年進入中油公司服務，歷經煉製事業部經營績效室主任、煉製事業部高雄煉油廠副廠長、廠長、督導幕僚室督導、煉製事業部執行長、副總經理、總經理等職務，學經歷豐富完整，在中油的服務年資超過40年，是少數從基層做起的中油董事長，兼具化工石油煉製專業技術與企業經營管理專業。

中油公司 經濟部 石油 中央大學

延伸閱讀

中油贊助林園高中化工班海外見學 畢業班10人可進中油

中油丙烯外洩太誇張 高雄藍綠議員都抓狂

中油大林廠氣爆大火事發半年 第三方調查報告仍不公開

高雄中油大林RDS3廠驚傳員工飲酒 議員要勞工局徹查

相關新聞

英特爾執行長基辛格訪台 估全球景氣「下半年應可見到成長」

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）於今（23）日接受本報專訪，提到預期下半年應可見到成長。

勞動部放寬長照機構外勞名額 業者：算法不合邏輯

勞動部今預告調整聘僱移工資格，未來住宿式長照機構與護理機構的移工名額，可以「許可床位數」取代現行以「實際收容人數」。此外...

台美貿易倡議有利多！關務署曝3大具體作為 「這類人」有望受惠

台美21世紀貿易倡議將於數周內簽署首批協定，而在貿易便捷化方面，財政部關務署今（23）日表示將有三大具體作為，其中民眾最...

內需回溫！1月至4月零售、餐飲營業額創同期新高

經濟部發布4月批發、零售及餐飲業營業額統計，其中批發業年減15.1%，而零售業、餐飲業則分別有7.5%、31.4%的增幅...

獨／中油董事長李順欽可望續任 傳人事案已送達經濟部

去(2022)年4月甫真除上任的中油董事長李順欽，任期即將在今年7月29日到期。基於正值中油淨零轉型重要時刻，今(23)...

勞動部將調整營造業、製造業移工聘僱資格 估增2.8萬人

勞動部今(23)日宣布，預告調整聘僱移工資格，將針對製造業、營造業、農工以及機構看護工的聘僱資格進行調整。相關法案預告期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦