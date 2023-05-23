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外銷訂單連八黑 龔明鑫：最晚第四季可看到復甦反彈

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國發會主委龔明鑫。
國發會主委龔明鑫。

經濟部昨天公布4月外銷訂單連八黑，出口情勢依然險峻，國發會主委龔明鑫今天表示，整體看來，出口狀況依然不太好，但也看到曙光，東協及日本出口已轉正，不過仍要觀察是否持續？他認為最晚第四季會看到復甦與反彈，在此之前，政府要盡各種可能的努力，例如內需及公共投資，保持經濟動能。

龔明鑫今天出席台經院「2023年亞洲政經景氣展望研討會」致詞時表示，昨天公布外銷訂單連八黑，大家關心何時好轉？他說，目前看起來，至少上半年短期進出口沒有很好，但昨天數據也看到一些曙光，有些地區出口轉正，例如東協及日本，但這是一個月狀況？還是可以持續？若可持續，代表製造業出口存貨去化已到一個段落，但無論如何，至少最晚第四季可以看到復甦與反彈。

他說，在這段期間內，政府要做好可以做的事，例如內需方面零售及餐飲成長都很高，如何提供更好服務，吸引觀光客來台，另外政府投資也可以努力，今年公共建設投入高達6800多億，超過去年兩成以上，若執行率及達成率維持95以上，對國內經濟動能會有很大幫助。

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