全球景氣弱 蔡明忠：台灣若保2就很好

富邦媒昨舉辦股東會，是蔡明忠擔任富邦媒董事長後，親自主持的第一場股東會。他特別針對台灣景氣、電商環境及未來布局提出看法，認為目前全球景氣疲弱、面臨很多挑戰，電子業庫存消化的進度不若年初樂觀，美國債務上限談判也還在進行，對全球景氣有舉足輕重的影響，「台灣如果能保二，就是非常好的成績」。

富邦媒去年合併營收超過千億元，刷新公司里程碑，蔡明忠說，「這個成績算是滿意」，但仍應保持兢兢業業態度。富邦媒過去兩年受惠疫情，去年營收突破千億，未來要維持百分之二十至三十成長頗具挑戰，但今年仍會盡力達成雙位數成長。

去年台灣線上購物滲透率占整體零售百分之十三，蔡明忠認為比起其他先進市場如韓國、美國、中國超過百分之二十以上，台灣還有很大成長空間；尤其經過疫情洗禮，網路購物商品種類都大幅增加，加上物流發展，產業環境日趨完善，都可幫助電商產業持續成長。

蔡明忠強調未來將布局兩大新引擎，一是持續擴大mo幣生態圈；另一規畫是將momo旗下電視購物服務，轉型為直播電商。

他表示，將設法擴大momo生態圈，把「mo幣」打造為點數平台，串連集團的金融、電信、數位、零售等多元化服務，並向外拓展連結外部夥伴，讓客戶在不同場景都可使用；另外，隨著有線電視跟年輕族群收視轉變，網路影音崛起，momo也將推出TV二‧○專案轉型為直播電商。

蔡明忠也提及美國大型電商亞馬遜的訂單履行（order fulfillment）業務，是momo可開發的新業務。

亞馬遜物流（FBA）全稱為Fulfillment By Amazon，是指賣家將商品批量發送至亞馬遜營運中心後，由亞馬遜幫賣家存放商品；商品售出後由亞馬遜完成訂單分揀、包裝和配送，並為這些商品提供買家諮詢、退貨等客戶服務，幫助賣家節省人力、物力和財力。

富邦媒昨日也通過每股配發現金股利十五元，並自資本公積中提撥配發股票股利每股一元，共計每股配發十六元，每股現金股利配發率達百分之九十五點四，創歷年新高。