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紅木-KY 2023第1季業績亮眼 獲利倍增

經濟日報／ 記者孫靖媛／台北即時報導

紅木-KY（8426）5月11日董事會通過2023年第一季經會計師核閱的合併財務報告。第一季營收5.21億元、稅後淨利5648.7萬元、每股盈餘1.12元，均較去年同期分別大幅成長約67%、305%及304%，第一季盈餘成長倍增亦改寫公司最近13季以來新高記錄。

2023年第一季毛利率34.41%，除營收規模擴增外，去年困擾多數產業的高運費問題已緩解，在無其他影響成本的因素下，毛利率達高水準表現。

受惠於奢侈品客戶持續展店及擴點佈局，第二季有望擺脫紅木以往的傳統淡季情形；而預期下半年也將持續暢旺，2023年度業績表現將積極且樂觀。紅木計畫於主要生產基地-馬來西亞紅木增聘產線技術員工，並規劃、調整新增產線，以因應品牌客戶及其他新洽談的業務需求。

目前紅木的營運重心除原有的東南亞、美國及新進的印度市場外，順應中國大陸奢侈品高消費力道的崛起，將積極接觸品牌客戶並由子公司-上海紅木發揮在地服務優勢，預期未來幾年將致力提升該地區的營運貢獻。

毛利率 營收

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