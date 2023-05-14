張忠謀、蔡衍明、徐旭東都輸了！台灣50大富豪聲量霸主是他

315億門檻的台灣富豪

財經媒體《富比士》（Forbes）公布2023年台灣50大富豪榜，富邦集團蔡明忠和蔡明興兩兄弟財富達88億美元（約新台幣2694億元），成為台灣榜首。

這回要躋身台灣50大富豪基本門檻10.5億美元（約新台幣315億元），比起2022年7.65億美元（約新台幣235億元），足足多了快95億元。除了口袋要夠深之外，隨著台股近期動盪也直接影響了這些富人的財富，50大富豪總資產下滑至1550億美元。

今年台股普遍看壞不看好，多數專家都認為到第三、第四季才有機會。「護國神山」台積電更在4月法說會中，調降今年營運目標，預期美元營收恐將下滑「低至中個位數百分比」。但隨著軍工、碳權等話題，就看未來50大富豪是否再度洗牌。

在2023年台灣50大富豪之中，有人選擇低調，也有人不時對全球局勢侃侃而談？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看這些富豪中在近一年來誰備受矚目。





No.10 王文淵、王文潮

資產：14.8億美元

王文淵、王文潮兩兄弟是台塑創辦人王永在大房的兒子。王文淵一個是現任台塑集團總裁，王文潮則為南亞光電董事長，兩兄弟皆為後王永慶時代的台塑集團繼承者之一，兩人自30年前就被送到英國唸書，就是為了接班的培養做準備。

就在2014年台塑集團共同創辦人王永在於2014年11月辭世後，兩兄弟身價大增，早在2020年《富比士》公布的台灣50大富豪，排名第29。

近期王文淵因為遭到假冒帳號，誘騙民眾加入投資社團聊投資。台塑集團於2023年5月10日發聲明，總裁王文淵先生並未以個人身分經營任何投資型公開臉書帳號、社群媒體粉絲頁或社團，籲各界不要上當。

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No.9 吳東亮

資產：18.5億美元

新光集團的吳氏家族是台灣三大金融控股家族之一，創始人吳火獅的三子吳東亮，早在1992年就成立台新金控，現職為台新金控董事長。吳東亮曾在1990年在台北市天母自宅被胡關寶集團綁架勒贖，後來由妻子彭雪芬帶1億現金付贖，讓吳東亮平安獲釋。

吳東亮主導下的台新金，在2022年與財政部糾纏17年的彰化銀行經營權之爭總算達成和解，在彰銀撤告後吳東亮表示，「和解落幕是好事情」。

到了今年，吳東亮力推總資產達7兆的台新金、新光金合併案。但六月改選的新光金股東會時間還沒到，就先燒出與大哥吳東進的經營權之爭，引起各界熱議。

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image source: 中華民國工商協進會

No.08 趙藤雄

資產：22億美元

營收超過千億元的遠雄帝國，企業版圖擴及營造、金融保險、空運物流等開發事業。創辦人趙藤雄自1969年開始經營建築事業，幾十年來的順風順水，先在2014年因桃園八德合宜住宅弊案，交付1600萬給桃園縣副縣長葉世文登上社會版面，加上這一起三住宅案行賄，趙藤雄在2015年遭判兩年徒刑，支付公庫兩億元後，緩刑五年定讞。

真讓趙藤雄踢到鐵板就屬「大巨蛋案」，2022年10月28日趙藤雄因相關案件涉行賄、證交法等罪遭判有期徒刑七年，全案可上訴，遠雄集團發聲明表示，大巨蛋招標過程，遠雄集團一切依法、依契約辦理，其審查過程也依程序進行，並無從中獲取不當利益。

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No.7 林敏雄

資產：31億美元

橫跨營建、金融、零售三大產業，林敏雄身兼元利建設、全聯實業董事長，換算下來身價近百億台幣。

1950年出生的林敏雄自26歲開始創業，他與元利水電行股東一起成立建設公司。隨著台灣經濟起飛，林敏雄在房地產賺飽了錢後，接著成為華泰商銀第一屆董事長，林敏雄也在1988年花了6億元，買下全聯前身「中華民國全作社聯合社」。時至今日，全聯併大潤發後2022年首年營收破1900億，元利建設主推的「信義聯勤」、「和平大苑」全數入列台北市豪宅熱銷榜，1年4個月時間銷售將近百億，林敏雄更在同年成為「將來銀行」大股東之一。

林敏雄擁有豪宅王、超市王封號的，更在2023年正式公布，跨足飯店業。元利建設將與國際頂級奢華飯店集團「FOUR SEASONS」合作，將在台北信義區打造首間台灣四季飯店（Four Seasons Hotel），預計於2025年正式開幕。

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image source: 全聯

No.6 蔡明忠、蔡明興

資產：88億美元

富邦集團蔡明忠、蔡明興兩兄弟，今年（2023年）以身家近新台幣2700億，睽違5年，重回富比世的富豪榜單，而且一躍而上，直接坐到首富寶座。

富邦集團由蔡萬才一手創立，父子三人胼手胝足，把富邦集團建立起來，橫跨金融、電信、媒體事業版圖。其中蔡萬才數度位居台灣富豪寶座。富邦蔡家也是國內吳、辜、蔡三大金控集團中，唯一沒有分家的家族。

雖然兄弟榮登首富，但富邦產險2022年因「防疫保單」慘賠逾733億元，富邦集團董事長蔡明忠先在2022年10月表示，自己要和父親蔡萬才說聲對不起，「防疫險最大的問題，是在於忘記他生前一直提醒我們的風險管理」。到了2023年1月舉辦謝年會，蔡明忠直言，已經學了全台灣企業界風險控管失靈最大的一課，會謹記這個教訓，並要和股東說一聲對不起。

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image source: 富邦集團

No.5 魏家四兄弟

資產：83億美元

成立於1958年的頂新，創辦人是魏和德，起初以「鼎新製油工廠」生產植物油脂起家，1974年公司更名為「頂新製油」，並前往中國大陸投資。集團旗下的「康師傅」是中國大陸最大速食麵製造商之一，2022年營業收入同比增長6.26%將近4千億台幣，再創歷史新高，且連續六年保持增長態勢。

四兄弟向來以「兄弟齊心」著稱，由老大魏應州負責康師傅控股公司，老二魏應交負責地產與電信事業，老三魏應充掌管台灣味全，老四魏應行則經營大陸的全家便利商店與德克士炸雞連鎖店，4人彼此分工不分家。四兄弟中，魏應充因涉及味全混油案、頂新劣油案數度入監，到了今年1月，魏應充繳納全數罰金和犯罪所得總共1.7億元，免再入獄，混油案才正式畫下句點。

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No.4 徐旭東

資產：21億美元

遠東集團創辦人徐有庠是徐旭東父親，早期以遠東紡織為主體，後續增加遠東百貨及亞洲水泥等三家股票上市公司。徐旭東在父親打拚的基礎下，接管遠東集團二十年來，達到八家上市公司，合計市值站上6,800億元大關。

徐旭東年過八旬，經常站在第一線帶著集團往前衝，在鏡頭前曝光時，也不時針砭時事議題。近日針對國家通訊傳播委員會（NCC）有條件通過電信兩大合併案，預估最快今年下半年進入新電信三雄時代。徐旭東語出驚人地直言，「不客氣的講、台灣三家業者都太多」引起破2千筆網路聲量。徐旭東認為，以整個台灣2,300萬人口的市場規模來說，未來3家電信業者會有一系列動作降低成本，包括面對油電調漲的趨勢；也因為競爭的力量更集中，對消費者而言有好處，當電信業者競爭愈凶、價格愈低，品質上也將有所競爭。

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image source: 遠東集團

No.3 蔡衍明

資產：61億美元

以宜蘭食品起家的旺旺集團董事長蔡衍明，過去曾榮登台灣首富，2023年以總資產約1830億台幣，擠近台灣富豪第8名。不過同樣是《富比士》排名，2021年蔡衍明一度未出現在50大富豪榜單，當年他被歸類在中國富豪榜單之中，以總身家63億美元，排名全球第421名。

蔡衍明近一年聲量高點落在2022年8月近八千筆。資深媒體人周玉蔻先在2017年指旺中集團是「中共傳聲筒」遭求償5000萬元，雙方和解後，周承諾不再惡意攻擊。事後周玉蔻2020年再批評蔡衍明「酒色財氣名聲在外」，並指中天是「紅色媒體」等，遭提告求償千萬違約金，台北地院判決出爐，周玉蔻應給付蔡衍明80萬元、中天新聞200萬元，可上訴。

針對北高行判認定NCC違法擅改評分標準，判中天勝訴撤銷「不予換照」處分，蔡衍明10日臉書發文，期盼我們的司法讓中華民國守住真正自由民主的價值！

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No.2 張忠謀

資產：23億美元

台積電創辦人張忠謀是打造台灣半導體產業版圖的重量級人物，2018年6月退休前持有台積電股票12.5萬張，一股未賣再加上分紅、股利等等，就算至今已經交棒將近五年時間，仍擠進台灣富豪前五十名，也難怪台灣民眾瘋存股，「護國神山」台積電更是不少專家力推的存股標的之一。

不過張忠謀雖號稱退休，仍活躍於政、商界。2022年11月張忠謀因參與2022年「亞太經濟合作經濟領袖會議」，21日返國召開記者會對外說明。會中，張忠謀被問到被問到台積電目前最先進的三奈米製程是否可能轉移到別的國家，例如美國？張忠謀說，對。後續進一步表示，現在有一個計畫，不過還沒有完全敲定，應該說是差不多敲定，就是在同一個亞利桑那州，「三奈米是phase 2（第二階段），五奈米是phase 1（第一階段）。」光是這一天張忠謀聲量就衝破3萬筆，也引發不少後續效應。

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image source: 總統府提供

No.1 郭台銘

資產：74億美元

鴻海創辦人郭台銘根據透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一年累積聲量破275萬筆，高居全台50大富豪聲量第一名。原因無他，郭台銘九合一大選結束後，從向政府喊話進口BNT疫苗，遭到衛福部長薛瑞元嗆，「好像是BNT推銷員」，隨後臉書寫下「16字遺憾」批執政者：禽獸食祿。再到有意參選2024總統大選，郭台銘近兩週更在《網路溫度計》口碑聲量排行榜中，擠下總統蔡英文拿下第一名，不過隨之而來的是，負聲量也高達百分之35%，比正面聲量多達近三倍。

據美國財經雜誌《富比士》，郭台銘分別2005年、2010年、2017年、2018年、2019年和2021年登上台灣首富，2022年身家68億美元。隨著鴻海股價水漲船高，郭台銘今年身家再創新高來到74億美元，折合台幣約2,220億，若是當選總統，將會成為台灣最有錢的總統。國民黨主席朱立倫也在11日宣布17日將宣布總統徵召人選，就看郭台銘有沒有機會，衝破新北市長侯友宜防線。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年05月06日至2023年05月07日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣50大富豪』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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