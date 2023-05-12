台灣商研院獲重視 董座許添財獲高規格禮遇進入聯合國

商業發展研究院（簡稱商研院）繼去年10月受邀參與聯合國會議創新里程碑後，商研院董事長許添財於再親飛日內瓦，參與聯合國貿易促進與電子商務組織UN/CEFACT 5月8日至12日召開的第40屆論壇。許添財以專家身分與會，持本國護照順利進入聯合國，並獲免安檢快速通關禮遇，商研院國際發展服務中心副主任簡陳中也以專家身分同行。

許添財力推商研院國際化，認為商研院應推動專業、務實、有貢獻地參與聯合國等國際機構之研究，除與世界各國深化經貿關係外，更可與各國專家、機構相互交流並交換資訊。同時表示，商研院與民間專家合作研提的新計畫「Travel Agency and DMC&DMO Package Tour Project」已於今年四月底獲聯合國UN/CEFACT秘書處批准通過。

這次與會，聯合國UN/CEFACT副主席Mr. Tahseen Ahmad Khan在主持電子資料（eData）管理與數據治理（data governance）工作小組會議時，當場向許添財董事長誠懇邀請商研院代表臺灣，能以台灣經濟地位與優勢，對聯合國相關議題研究做出貢獻。