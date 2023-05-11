Google I/O PaLM 2登場 將導入25種Google服務與產品

Google I/O 2023開發者大會在台灣時間11日凌晨登場，執行長Sundar Pichai 在開場致詞時強調AI未來對人類生活的重要性，Google展出下一代語言模型(LLM) PaLM 2。具備多語言、推理和編碼能力。Google並宣布將導入旗下25中產品與服務中，包括聊天機器人Bard、Gmail、Google Doc文件等服務中，協助更多用戶與企業。

Google DeepMind 副總裁Zoubin Ghahramani介紹PaLM 2，在多語言文本上接受了更多的訓練，超過100種語言。提高系統理解、生成文本的能力，更能在廣泛的範圍內翻譯細微的文本，例如成語、詩歌和謎語，或是一個很難解決的問題。Google宣稱，PaLM 2 還通過高級語言「精通」級別的能力考試。

在推理部分，PaLM 2 的廣泛數據集包括科學論文和網頁包含數學表達式。 它具備了邏輯、常識推理和數學方面的能力。而在程式編碼上，PaLM 2 在大量公開可用的源代碼上進行了預訓練數據集，可以利用流行的編程語言如 Python 和JavaScript，或是以Prolog、Fortran 等語言生成專門的代碼和 Verilog。

為了讓PaLM 2導入多個產品線，Google推出四種規格的PaLM 2，可以輕鬆部署到各種產品，包括Gecko、Otter、Bison 和Unicorn。其中，Gecko體積最小，適用於行動設備上工作，而且速度快，多功能性意味著 PaLM 2 可以更多方式支持大多數的產品，例如以手機就能執行生成式內容或取得服務。

Google在 I/O 大會上宣布25 款由 PaLM 2 提供支持的新產品和功能，涵蓋幾乎所有Google功能，Google將PaLM 2 直接融入產品，讓消費者、開發商與企業都能使用。例如PaLM 2 改進的多語言功能使聊天機器人Bard 擴展出新的

語言，協助企業了解更多消費者需求；在Workspace 中，幫助用戶在Gmail 和 Google Docs 中書寫，在Google 表格中組織表格和文字，且幫助人們更好、更快地完成工作。Google也宣布，即日起開發人員可以註冊使用PaLM 2 模型，或者客戶可以利用生成式 AI 協作器，比以往更快地學習、構建和操作。

Google將PaLM 2導入醫療使用，以具有醫學知識的健康研究團隊培訓，讓PaLM2 可以「判斷」，從各種密集的醫學文本中回答問題並總結見解。在醫療能力方面取得了最先進的成果，並且是第一個大型以「專家」級別執行美國醫學執照考試風格的語言模型，Google更希望加入多模式功能來合成信息，例如協助醫生如何改善患者在治療後的預後。