兆豐完成中租太陽能光電78億聯貸案

兆豐銀行今日宣布，基於力挺太陽能光電，已完成中租控股旗下中租迪和78億聯貸案的統籌主辦，並擔任額度管理銀行，該聯貸案為3年期，包括日商瑞穗銀行、台灣企銀、第一銀行、華南銀行亦共同主辦，最終以推案上限78億元簽約。

兆豐銀指出，該案亦為ESG聯貸，本次除將中租迪和永續經營ESG指標納入聯貸條件推動永續發展外，授信用途亦包括投資綠能及儲能相關子公司，持續深耕綠能投資。中租自2010年開始積極開拓尚未被高度重視的綠能產業並開展節能設備融資服務，同時積極擴展綠能事業，2014年透過自建及收購太陽能電廠直接進行投資，截至今年4月，旗下太陽能電廠已達3356個案場，發電總容量達1,168MW（百萬瓦），躍居台灣太陽光電龍頭，不但符合政府推展再生能源的政策方向，也成為銀行合作綠能融資的重要往來對象。

兆豐銀行也表示，離岸風電、太陽能、水資源回收系統、電動車等ESG聯貸案，都是推動綠能授信的重點，自2021年訂定目標起，綠色與永續投融資金額二年多來已成長逾兩成，截至今年第1季底，累計已超過新台幣6880億元。

兆豐銀也說明，中租全年合併營收達到866.1億元，合併稅後淨利為272.3億元，每股稅後盈餘新台幣17.17元，今年前3月累計合併稅後純益為68.9億元，累計每股稅後盈餘為4.35元，產業龍頭地位穩固。