七成七企業數位轉型中 開缺最多是軟體開發工程師

根據1111人力銀行今（9）日發布的調查顯示，有七成七企業已投入數位轉型，優先投入的項目包括電子商務平台運用21.0%、網路安全與風險管理15.2%、社群媒體行銷11.6%、大數據分析10.5%以及雲端服務9.9%。

調查也發現企業規模影響了數位轉型側重的面相，從交叉分析可以觀察到，百人以下的企業優先投入電子商務平台運用以及社群媒體行銷比例最高，百人以上的企業則更重視資安、大數據以及雲端服務。

進一步詢問企業徵才的意願，六成五的企業有數位人才的需求，其中包括一成七的企業目前已經有數位人才的編制，整體而言企業開缺最多的人才類型包括軟體開發工程師61.5%、資安專家25.0%、數位行銷專家/小編17.3%、數據分析師15.2%以及雲端服務專家11.5%。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，疫情期間人際接觸受到限制，推升了各行各業數位化的腳步，過去四年網路銷售額快速增加，根據經濟部統計處的調查發現，非店面零售業的營業額從2019年的2,934億，成長至2022年底的4,062億，成長幅度高達四成。營業額高速成長，反映出企業對電子商務平台的熱衷，而隨著電子商務平台的普及，為了在市場上佔有一席之地，鞏固使用者安全的資安議題、擴大市場版圖的數位行銷以及提升企業效能的雲端服務，也隨之受到企業的關注。

黃若薇分析，對中小企業來說，投入社群媒體行銷以及電子商務平台的門檻較低，目前市場上已經有許多建置完善的平台，中小企業只需要配置少許人力，就可以進行行銷操作及商品上下架，但對規模較大的百人企業來說，如何將企業擁有的數據資料進行分析，以及透過上雲來統籌企業資源規劃，對企業來說效益更高，因此百人以上規模的企業對於整合資源的資安議題、大數據分析及雲端服務的需求更加迫切。

產業界對科技人才的需求不受景氣影響，值得注意的是，雲端人才成為眾多職務中成長最快速的人才類型，根據1111人力銀行資料庫顯示，目前網站上的工作機會數達到67.4萬筆，其中數位人才的工作機會數有將近六萬筆，而需求成長最快速的雲端人才，過去一年工作機會數增加了19%，儼然是產業界的當紅炸子雞。

黃若薇表示，近年陸續有國際雲端大廠在台灣成立資料中心，隨著企業上雲愈發普遍，雲端人才的需求勢必看漲，對具備雲端技能工程師來說，是一大加分利器，從職業生涯來上說，一般的前、後端工程師在具備上雲的能力之後，就掌握雲服務產業的門票，有機會跳進新興的熱門職務。

上述「數位人才需求調查」問卷，是由1111人力銀行自2023年4月17日至4月28日，針對企業會員進行立意抽樣調查，有效樣本數870份。