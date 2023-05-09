未見春燕 4月出口連8黑

財政部昨天公布四月出口金額三五九點六億美元，較去年同期衰退百分之十三點三，寫下「連八黑」。儘管出口減幅較預期收斂，但財政部表示，目前未明顯看見復甦春燕，在通膨、升息、俄烏戰爭、美中爭端等四大逆風下，上半年出口仍面臨極大壓力。

財政部原預估四月出口年減百分之十八至百分之廿，實際跌幅百分之十三點三，為今年以來最小幅度。不過，財政部統計處長蔡美娜說，不會就此認為觸底反彈，對照業界看法，普遍仍保守看待景氣。

展望未來，蔡美娜表示，按季節走勢推估，五月出口將介於三五五億至三六八億美元，年減百分之十二點五至十五點五，確定「連九黑」；另主計總處預測上半年出口將年減百分之十四點七，將是金融海嘯後、近十四年最大降幅，第四季才會回到正成長軌道。

蔡美娜指出，四月出口負成長可歸納三大因素，首先是全球通膨陰影、升息效應壓抑終端消費需求，景氣復甦底氣不足；其次，中國大陸「冷復甦」，回溫腳步不如預期；第三，廠商庫存調整仍未消化結束。此外，產業淡季、出口物價下跌、去年基期偏高等次要因素，也壓抑出口表現。

分析出口產品，蔡美娜指出，十一大貨類僅資通與視聽產品「由黑翻紅」，礦產品則「由紅轉黑」，其餘貨類維持負成長，整體而言，科技類產品市況略有改善，傳產則深陷頹勢。

然而，資通與視聽產品是四月外銷亮點，出口五十四點七億美元、年增百分之五點四，終結連五黑，是唯一逆勢成長的貨類。電子零組件四月出口一五七點四億美元、年減百分之八點六，但減幅已連三月收斂，也是今年首度降到個位數，但半導體仍在積極調整庫存。

光學器材四月出口年減百分之十七點八，是近一年最小降幅，蔡美娜分析，主要受惠於電視面板備貨動能回溫，供需結構好轉，「黑暗時刻已過。」

另外，四月進口二九二點五億美元，年減兩成、連六黑，其中資本設備進口年減百分之十九點二，是近八年單月最大減幅；唯一成長的是運輸工具，小客車進口值首度突破十億美元大關。