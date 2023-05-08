出口何時能夠轉正？主計長朱澤民這麼說

景氣持續低迷，立委們關注今年經濟成長率能否「保2」，以及出口何時能夠轉正？行政院主計總處主計長朱澤民今（8）日表示，我們往「保2」這個方向努力，但出口得視國際需求，我們很難預測國外的需求會產生什麼情況。

根據主計總處4月28日公布第1季經濟成長率概估-3.02%，較2月預測數減少1.82個百分點，為金融海嘯以來最大減幅，探近14年新低，若第2、3、4季預測不變，恐怕將拖累今年GDP下調至1.67%，已陷入「保2」困境。

朱澤民今天出席立法院財政委會進行報告，國民黨立委曾銘宗、李貴敏等人都關注景氣發展。

朱澤民表示，今年經濟成長率能否「保2」，關鍵在出口恢復速度以及存貨去化的狀況；今年第1季經濟成長概估為負3.02%，就是因為商品出口較預估值大減，以及存貨因素。其中商品出口較原目標少了快1,000億元，存貨去化也減少400多億元。

朱澤民坦言，現在景氣確實是在往下，但希望第3季能有比較好的結果。立委曾銘宗追問，是第3季的季末還是季初？朱澤民回應，我們希望從開始就能有比較好的結果。

對此，立委李貴敏質詢，第1季、第2季加起來還能「保2」？朱澤民答詢指出，就目前資料看起來，「保2」還是有機會。李貴敏接著說，「你數學怎麼算的？第3季、第4季能夠高到讓你『保2』」？朱澤民也回應表示，「我數學很好，謝謝！」

此外，立委們也關注4月17項重要民生物資CPI年增率漲7.35%，原本預估今年全年CPI年增率為2.16%會不會更高？對此，朱澤民答詢，就目前趨勢估計是恰當的，因為大宗物資和能源價格都在往下降，現在已是物價高峰，就趨勢來說，下半年會往下走，但是未來是否有國際外在因素或氣象異常則很難說。但，大方向來看，今年全年CPI年增率超過2.5%的可能性不高，且還有基期因素。