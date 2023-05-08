聽新聞
test
0:00 / 0:00
行政院對媒體議價做出兩指示 新一輪對話將規劃展開
行政院4月底召開跨部會小組會議，關於媒體議價議題，政務委員吳政忠做出兩點指示，首先，要求數位部、公平會研究媒體議價立法架構，第二，在Google對外釋出新聞媒體共榮基金方案細節後，將規劃展開第三輪對話。
數位部自去年12月啟動第一輪媒體議價對話，邀請媒體與Google、Meta等大型國際數位平台對話，經過第一輪對話之後，Google已經在3月份宣布推出「台灣新聞數位共榮基金計劃」，然而，另一家大型平台Meta，則在第二輪對話之後表態指出，臉書動態訊息中，只有不到3%含有新聞連結貼文，值此全球經濟逆風時刻，Meta將專注核心業務，而Meta大多數用戶目前最感興趣的內容並非新聞連結，而是影音內容，並未表態推出共榮方案。
經過前兩次媒體議價對話會議之後，行政院也在4月25日召開跨部會議，數位部次長李懷仁指出，由於業界對於媒體共榮、分潤方式仍有不同看法，因此，吳政忠指示數位部、公平會針對立法架構進行研究，需與產業界討論、取得共識後，再進一步討論立法。
李懷仁指出，行政院跨部會議上僅先初步統計立委所提草案版本，未有進一步討論，對於數位部來說，媒體議價立法一直都是選項之一，不過，目前暫無時間表。
至於何時展開第三輪媒體議價對話，李懷仁表示，會先等Google對外說明媒體共榮基金計劃細節後，才會再規劃第三輪對話會議時間點；至於第三輪對話內容，也可望納入內容盜版問題，例如，新聞內容被內容農場盜用、媒體名人假帳號等議題，均有機會在下一輪對話中一併討論。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言