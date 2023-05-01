Q1經濟成長率年減3.02％ 王美花：第2季仍未見反彈訊號

主計總處4月28日下修今年第1季經濟成長率概估為至年減3.02％微2009年第3季以來新低。民進黨立委關心台灣後續經濟發展，經濟部長王美花分析，目前第2季仍看不到反彈訊號，尤其中國大陸解封並未如預期的經濟復甦，所以還是影響到全球景氣。

民進黨立委陳亭妃詢問台灣出口產業重摔原因，王美花說，隨著俄烏戰爭持續、國際高通膨及升息猶在，壓縮到消費需求；而台灣幾乎都是出口導向，當國際景氣無法回歸，就會重挫台灣出口；雖然這些問題去年都存在，但長期發展下也墊高廠商庫存，因此在完成去化庫存前，上半年比較辛苦。

對於是否可能在今年第2季改善，王美花表示，目前第2季仍看不到反彈訊號，尤其大陸解封並未如預期的經濟復甦，所以還是影響到全球景氣。王美花接著說，景氣不好對於大廠的影響較小，但是後端中下游的中小企衝擊大，因此透過「疫後條例」推動智慧化、低碳化轉型補助。

民進黨立委陳明文也補充，年減3.02%相當嚇人，過往自己問過王美花經濟成長是否可能「保二」，她當時說甚至可以「保三」，如今面對「外冷內溫」，詢問外銷出了甚麼問題？王美花說，除了國際情勢不佳，去年上半年出口仍在成長，所以兩個基期這樣一對比，確實是減少比較多。

面對這個民進黨執政以來，目前情況最差的一年，經濟部有什麼因應？王美花說，我國大廠商在國際上還占有一席之地，不過消費力道還沒有成長時，景氣上下循環，大家都心裡有數。其次是台灣中小企就是透過疫後條例加大轉型。