快訊

地震險保額最高僅150萬 維護災損權益如何聰明投保？

綠派系拚2026台南市長瀕擦槍走火？誰能獲「賴神」關愛

獨居女家裝變頻冷氣「電費竟達3100元」 內行曝1陷阱：無解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

造訪森山間的紫色浪漫 品嚐傳統市場華麗變身的舌尖滋味

聯合新聞網／ 行遍天下
▲薰衣草森林花海
▲薰衣草森林花海

【圖／文：行遍天下】

驅車沿著蜿蜒山路不斷向上，穿過左右大開的低矮木門，在這其後，是隱身山中深處的薰衣草森林新竹尖石店。薰衣草森林多年來持續分享並實踐一種美好生活態度，希望來訪山中的旅人，透過薰衣草以及園內栽植的各種花草、綠意環抱氛圍與餐飲，以五感遇見美好。

以「淨身儀式」作為遊園開始，藉由帶有薰衣草香氣的水霧帶走旅途塵埃。造訪時正值一年一度的薰衣草節，今年園區以「花薰之時」為概念，結合裝置藝術、創作，將整座山林變成一座無牆美術館，將藝術作品設置在森林中，讓每個角落都成驚喜，其中「寫生畫架區」更邀請旅人拿起水彩盤，畫下一片風景，亦有「植感美學遊程」彩繪創作。

▲寫生畫架區
▲寫生畫架區

來到薰衣草森林，當然不能錯過開得正美的薰衣草花海。紫色薰衣草一束束隨著山谷吹來的風微微擺盪，在低矮綠意間捲起一陣陣淡紫色波浪，走在木棧道間，遠眺是層疊山巒，低頭是浪漫花海，亦可坐在花海間發懶、放空，好不愜意。賞花看景之餘，園中的「森林咖啡館」也別錯過。一樓現在增添了香草茶舖，利用自家栽種的花草，設計出適合於24節氣或女性生理期時飲用的各種花草茶，當做伴手禮或自己品嚐都很合適；二樓的餐廳提供多樣化菜單選擇，如最受歡迎的檸檬香草烤全雞，現在平假日都能吃得到，再搭配薰衣草手工麵包佐香草奶油醬，以及森林花園舒緩茶，就足夠飽餐一頓。

▲森林咖啡館
▲森林咖啡館

▲森林花園舒緩茶
▲森林花園舒緩茶

告別山林，前進新竹市區，想要尋找美食，推薦走一趟近年最受歡迎的「新竹東門市場」。日治時代，新竹的發展重心逐漸從北門慢慢轉移至東門，新竹車站、東門市場都建於此時；1960年代，東門市場成為新竹市第一座有手扶梯的建築，更是當時最繁榮商圈，後隨著時代變遷，一度沉寂。

近年隨著在地青年與地方政府合作下，先是透過藝文活動喚醒在地人對市場的記憶，接著加入全新經營概念，讓東門市場「白天早市賣菜，晚上提供美食宵夜」，創新模式吸引餐飲店家紛紛進駐，再透過社群媒體分享，讓年輕人走進市場，吃美食、看老建築風貌，成為新竹市美食新基地。

▲東門市場
▲東門市場

晚霞將天空染上一層淡橘，華燈初上的東門市場已開始迎接新一波客人到來。三五學生或情侶，或並肩或挽著手漫步進市場內，一間間食肆拉開鐵門、亮起招牌霓虹燈，熬著湯的鐵鍋奔騰熱霧夾雜香氣飄散在走廊間，鐵盤上一塊塊拍打厚實的肉排煎得滋滋作響，吸引許多覓食的饕客駐足停留，熱鬧的人間煙火氣，已成為現在東門市場獨有的夜晚風景。

▲華燈初上的東門市場
▲華燈初上的東門市場

「東門米粉攤」是市場裡最受歡迎的店家之ㄧ，外帶、內用人潮絡繹不絕，最招牌的就是各種口味的芋頭米粉湯，例如「招牌海鮮芋頭米粉湯」放入蝦子、魷魚、蛋酥、芹菜、香菜等，配料給好給滿，還有一整塊芋頭放中間，搭配清甜湯頭，每一口都紮實又滿足。

▲東門米粉攤
▲東門米粉攤

而以研發出大家心中的美味漢堡為概念的「Buddy Burger Lab」，則提供現點現做美式手工漢堡聞名，兩層厚實肉排堆疊，放入起司片、生菜、番茄、洋蔥，再大方淋上自製醬料，一口咬下肉汁在口中散開，滿足饕客大口吃肉的渴望，也為一天劃下完美句點。

▲Buddy Burger Lab
▲Buddy Burger Lab

　

《休日慢旅　5大春萌童樂路線》4月號2024第375期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

延伸閱讀

揪甘心！新竹小吃攤商陳美枝捐金門救援利器「大蟒蛇」

今晚駐駕西螺福興宮！大甲媽回鑾沿途美食「呷免驚」 小兄弟吊點滴迎媽祖

美濃森林系咖啡館！綠意盎然小清新風 一週僅營業3日的不限時咖啡館

大樂透頭獎1.8億元一注獨得 獎落新竹關西

相關新聞

揭開中東心臟的神祕面紗 走訪沙國聖城麥地那

說起中東旅遊，阿聯酋的杜拜早已聲名遠播；卡達藉2022年世界盃主辦國之利，也成功帶動一波國際知名度。身為執阿拉伯世界牛耳的沙烏地阿拉伯，近年積極開放觀光，不只申請旅遊電子簽證流程十分便捷，資料送出後短短3分鐘內立即發簽；從前只允許穆斯林進入的聖城麥地那，也開放非穆斯林遊客造訪；於沙烏地航空官網購買機票，還可申請過境簽證、免費住宿等福利。

日本最後祕境-高知 四國南境邂逅山海美景美食

「日本最後秘境」高知位於四國南境，坐擁山海雙絕景，名列日本森林面積比例最高的縣，東邊擁抱蔚藍太平洋，被譽為食材寶庫的高知美食霸佔日本第一！IG打卡美拍祕境、2023熱播日劇《爛漫》主題遊、世界級建築大師隈研吾「雲之上小鎮―檮原町」建築美學巡禮，好山好水、美食美酒，加上高知英雄名人的帶路，令山海高知魅力四射。

LINE GO共享車進駐離島 輕鬆自駕暢遊大小金門

LINE GO共享車自遊租進駐離島金門囉！租借共享車出發環島，從大金門到小金門，從絕美洋樓到閩南聚落，從浪漫海岸到軍事坑道，一路暢遊金門美景，還能大啖在地特色的石蚵、牛肉及芋頭餐等，吃得盡興，玩得精彩！

搭懷舊五分車糖廠尋蜜 聆聽老屋花磚前世今生故事

嘉義近年將文化力量融入到城市每個角落，每次走訪，總能發現驚喜。走訪糖廠老園區，體驗搭五分車駛進故宮南院，再前往老穀倉改建的文創園區，尋找在地特色農產，接著驅車前往市區，在百年老屋看迷人花磚，聆聽屬於花磚與老屋之間的小故事。

就是愛這種斑駁美！ 舊鐵道新玩法，還要吃藍染吐司與霜淇淋

苗栗三義2016年經過國際慢城組織總部認證，正式加入國際慢城行列，來到這裡，就是要放慢腳步，慢慢走。慢城的第一站，來到知名的龍騰斷橋，雖橋樑早已因地震變得斑駁殘缺，仍不減她的美，一座座支柱相連、在山中形成一道美麗的暗紅色弧線，甚至有人將之譽為鐵道的藝術品。

造訪森山間的紫色浪漫 品嚐傳統市場華麗變身的舌尖滋味

驅車沿著蜿蜒山路不斷向上，穿過左右大開的低矮木門，在這其後，是隱身山中深處的薰衣草森林新竹尖石店。薰衣草森林多年來持續分享並實踐一種美好生活態度，希望來訪山中的旅人，透過薰衣草以及園內栽植的各種花草、綠意環抱氛圍與餐飲，以五感遇見美好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。