造訪森山間的紫色浪漫 品嚐傳統市場華麗變身的舌尖滋味

【圖／文：行遍天下】

驅車沿著蜿蜒山路不斷向上，穿過左右大開的低矮木門，在這其後，是隱身山中深處的薰衣草森林新竹尖石店。薰衣草森林多年來持續分享並實踐一種美好生活態度，希望來訪山中的旅人，透過薰衣草以及園內栽植的各種花草、綠意環抱氛圍與餐飲，以五感遇見美好。

以「淨身儀式」作為遊園開始，藉由帶有薰衣草香氣的水霧帶走旅途塵埃。造訪時正值一年一度的薰衣草節，今年園區以「花薰之時」為概念，結合裝置藝術、創作，將整座山林變成一座無牆美術館，將藝術作品設置在森林中，讓每個角落都成驚喜，其中「寫生畫架區」更邀請旅人拿起水彩盤，畫下一片風景，亦有「植感美學遊程」彩繪創作。

▲寫生畫架區

來到薰衣草森林，當然不能錯過開得正美的薰衣草花海。紫色薰衣草一束束隨著山谷吹來的風微微擺盪，在低矮綠意間捲起一陣陣淡紫色波浪，走在木棧道間，遠眺是層疊山巒，低頭是浪漫花海，亦可坐在花海間發懶、放空，好不愜意。賞花看景之餘，園中的「森林咖啡館」也別錯過。一樓現在增添了香草茶舖，利用自家栽種的花草，設計出適合於24節氣或女性生理期時飲用的各種花草茶，當做伴手禮或自己品嚐都很合適；二樓的餐廳提供多樣化菜單選擇，如最受歡迎的檸檬香草烤全雞，現在平假日都能吃得到，再搭配薰衣草手工麵包佐香草奶油醬，以及森林花園舒緩茶，就足夠飽餐一頓。

▲森林咖啡館

▲森林花園舒緩茶

告別山林，前進新竹市區，想要尋找美食，推薦走一趟近年最受歡迎的「新竹東門市場」。日治時代，新竹的發展重心逐漸從北門慢慢轉移至東門，新竹車站、東門市場都建於此時；1960年代，東門市場成為新竹市第一座有手扶梯的建築，更是當時最繁榮商圈，後隨著時代變遷，一度沉寂。

近年隨著在地青年與地方政府合作下，先是透過藝文活動喚醒在地人對市場的記憶，接著加入全新經營概念，讓東門市場「白天早市賣菜，晚上提供美食宵夜」，創新模式吸引餐飲店家紛紛進駐，再透過社群媒體分享，讓年輕人走進市場，吃美食、看老建築風貌，成為新竹市美食新基地。

▲東門市場

晚霞將天空染上一層淡橘，華燈初上的東門市場已開始迎接新一波客人到來。三五學生或情侶，或並肩或挽著手漫步進市場內，一間間食肆拉開鐵門、亮起招牌霓虹燈，熬著湯的鐵鍋奔騰熱霧夾雜香氣飄散在走廊間，鐵盤上一塊塊拍打厚實的肉排煎得滋滋作響，吸引許多覓食的饕客駐足停留，熱鬧的人間煙火氣，已成為現在東門市場獨有的夜晚風景。

▲華燈初上的東門市場

「東門米粉攤」是市場裡最受歡迎的店家之ㄧ，外帶、內用人潮絡繹不絕，最招牌的就是各種口味的芋頭米粉湯，例如「招牌海鮮芋頭米粉湯」放入蝦子、魷魚、蛋酥、芹菜、香菜等，配料給好給滿，還有一整塊芋頭放中間，搭配清甜湯頭，每一口都紮實又滿足。

▲東門米粉攤

而以研發出大家心中的美味漢堡為概念的「Buddy Burger Lab」，則提供現點現做美式手工漢堡聞名，兩層厚實肉排堆疊，放入起司片、生菜、番茄、洋蔥，再大方淋上自製醬料，一口咬下肉汁在口中散開，滿足饕客大口吃肉的渴望，也為一天劃下完美句點。

▲Buddy Burger Lab



