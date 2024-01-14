必訪山海美景經典玩不膩 野放身心自然療癒之旅

【圖／文：行遍天下】

盼了一整年，又到了農曆新年長假，驅車沿著台9線到花蓮，很快就可抵達人氣景點七星潭，想要180度一覽七星潭絕美C形月牙海灣最佳視角的話，停好車，步行穿越樹林步道幾分鐘就可到七星潭的制高點四八高地。四八高地又稱奇萊鼻或美崙鼻，海拔高度約48公尺，視野遼闊，居高臨下眺望著花東獨有的湛藍海岸線，十分舒心。

七星潭是由地質斷層形成的海峽與優美的弧形海灣，海水潔淨湛藍，黑色的鵝卵石晶瑩剔透，光在石灘上一起玩疊鵝卵石打卡拍照就很歡樂。還有，七星潭風景區是以自行車道為動脈，從花蓮市南濱公園、經花蓮港、四八高地到七星潭風景區，長達21公里的旅程上各有不同迷人的風光，也很適合安排在豐盛年菜大吃大喝的新年假期間騎乘單車消耗卡路里。

▲四八高地曼波廣場

若在七星潭拍照還沒拍過癮，接著造訪隱世在秀林鄉，沿著木瓜溪河谷旁蜿蜒而行的翡翠谷古道，早期是太魯閣族人從中央山脈東遷到木瓜溪時之交通要道，據今約有二百多年的歷史。許多人來翡翠谷朝聖的原因，除了古道上秀麗的景色外，超美的水簾瀑布才是許多IG網美們拍照打卡的目的地。抵達瀑布前，得先穿越一條伸手不見五指、漆黑的百年古隧道，過程充滿刺激與神祕感，貼心提醒要帶上手電筒喔！

在戶外上山下海一整日，午後可回到市區花蓮文創產業園區走走。前身為花蓮酒廠，位於花蓮舊市區中心的花蓮文創產業園區，佔地約3.3公頃，涵蓋26棟老廠房倉庫的優雅地園區，每年農曆新年假期，為了迎接各地走春拜年的旅客，也會擴大舉辦相關活動，像是創意手作、花蓮在地特色的優質文創精品與年貨市集外，還有各式豐富精采的街頭藝人表演與文化藝術活動等，適合全家大小一起來逛逛。

▲花蓮文創產業園區

休息一晚養精蓄銳後，次日可安排到花蓮的第一景點－太魯閣國家公園，蜿蜒崎嶇的步道、險峻的大理石峽谷及茂密森林，浩瀚山海景致，讓人每每造訪都很開心。首先，可直奔立霧溪峽谷最膾炙人口的一段風景線燕子口，此處因對岸大理石峭壁上可見許多小洞穴，每年春夏之際，常有小雨燕和洋燕在峭壁間穿梭，或在洞穴內築巢，因而得名，這裡與九曲洞相似，是峽谷最窄的其中一段，所以更能將絕佳的峽谷景色一覽無遺。九曲洞「如腸之迴、如河之曲」的隧洞景觀，也是太魯閣國家公園最精華的路線，步道中保留早年中橫公路的隧道，露出原石的隧道與山壁，可以看出當時修建公路原始的工法與痕跡，沿著迴轉曲折的路線欣賞峽谷又是另一道美麗風景線。

▲燕子口

▲九曲洞

接著到鄰近的天祥，若農曆新年假期幸運地遇上寒流來襲，除了穿暖暖地欣賞峽谷地質景觀，冬日之際，太魯閣國家公園內的梅花也會接續開花，其中天祥周圍一帶數百株梅花綻放，宛如白雪覆蓋枝頭，美不勝收，也吸引許多期間限定慕花而來的走春遊客。賞完美麗的花景之後，繼續前進白楊步道，這裡原本是台電為了水力發電計畫所修建的施工道路，整條步道沿溪而行，前段遇見的是立霧溪的支流瓦黑爾溪，後段所見則是立霧溪上游的塔次基里溪，沿途的景致十分壯觀，讓人一邊走一邊讚嘆不已。步道一側是壯闊的峽谷溪流，另一側則是山壁苔流，走到了白楊橋附近可遠望欣賞飛流直下的瀑布，無論哪一個視角都是極景。

▲白楊步道

倚傍著砂卡礑溪而行的砂卡礑步道也是太魯閣國家公園內基本款的人氣步道，從入口處到三間屋全長約4公里，步道平穩好走，很適合全家大小一起慢慢走。沿途有峻秀的峽谷，清澈的溪水、美麗的岩石褶皺及蓊鬱的森林，步道全線設有觀景平台，走累了可小憩賞景；因步道沿途過去曾有多個原住民聚落，來到這裡還可以品嚐由原民朋友設攤的提供的部落美食，充電一下。

▲砂卡礑步道

行有餘力還可以去花蓮壽豐鄉的鯉魚潭走走，位於壽豐鄉池南村鯉魚山腳下，因東傍鯉魚山而被命名為鯉魚潭。以前來到鯉魚潭很流行踩天鵝船遊潭，現在又多了更多活動，像是在環潭步道散步、騎車暢遊5公里長的自行車道，或是靜靜地欣賞潭景都很舒服。玩累了，可到水岸休憩碼頭對面的美食商圈品嚐在地特色的小吃，再搭配鯉魚山的森林步道，愜意的欣賞潭景山色，為豐富的花蓮走春行劃下一個完美句點。



