在鬧區台北遇見小九份 躲進河畔日式宅啜飲午後時光

【圖／文：行遍天下】

不想跑太遠、也不想被市區塞車困住， 那就租台機車兩輪乘風快意旅行。到台北城南的小巷子裡，發現老眷村展現新活力，再去台北近郊一訪仙氣飄飄社群打卡熱點，最後在新店河畔下午茶度過假日時光。





蟾蜍山煥民新村 在鬧區台北遇見小九份

循著基隆路與羅斯福路熱鬧的街口轉入小巷子裡，周遭安靜下來，這裡竟有處遺世獨立的聚落「蟾蜍山煥民新村」。過往由於瑠公圳闢建流經，日治時期農業試驗所設置在此，因此日式辦公廳舍以及員工宿舍就逐漸繞著山坡興建出現。後期又被列為軍事重地設置軍事設施，也讓這座小山成為了有公家宿舍、列管眷村、自立營造一同共生的特殊景觀。特別的是因為依靠山坡而建，在小巷弄裡要循著樓梯台階慢慢向上走，從下往上看的民居錯落在兩旁，以「王」字型構築成的聚落樣貌，像極了九份山城，所以也有「台北小九份」的美名。目前在地居民積極以「永續山城眷村」模式，希望能完整保留山城眷村模樣呈現文化內涵與過往歷史意義。





大杵臼 ส้มตำครกยักษ์ พี่ตุ้ย 一秒來到泰國街邊暢快感

老闆娘來自於泰國東北，嫁來台灣後與妹妹一起合作，在自來水園區後方開起泰式街邊小吃店。這裡主打東北伊善料理。最多品項的就是青木瓜美食，原因就在於東北料理最擅長用青木瓜來呈現，大杵臼提供的青木瓜菜單就超過10種以上，相較於其他地方的口味，多了辣與甜，搭配一口純正的泰式奶茶解解辣，非常過癮。

因為冬天的到來，冬陰功海鮮火鍋或依善火鍋最受歡迎，濃郁椰香湯頭上桌的冬陰功海鮮火鍋，佈滿豬肉、蝦子、再加入媽媽麵一起熬煮，越來越濃郁的濃湯中，麵體吸滿椰香甜美與海鮮味，品嘗後暖身暖心。





銀河洞登山步道 由山腰斷崖直下的飛瀑祕境

近年來IG上爆紅的台北近郊打卡仙境，也因為距離城市鬧區不遠、山路路途簡單不難，深深受到大小朋友、網紅的喜愛。銀河洞位於楣子寮溪的上游高處，從入口處緩緩沿著步道階梯往上爬，只要約莫15-20分鐘左右就可以抵達山洞處。這裡是內凹山壁所形成的山洞，最特別的就是鑲嵌山壁中供奉著觀世音菩薩的那座小廟。右側是緊鄰著的飛瀑、前方則是被綠色森林與靈氣充滿的蓊鬱。如果不累還可以到後方的呂洞賓廟，近距離摸到瀑布感受清涼水氣滋潤。而若是健行勇者還可續走往步道延伸，最終可抵達貓空地區。





綠河咖啡 躲在新店河畔的日式宅中喝一杯美味

坐落在新店環河路的一角，在車流量大的路旁，綠河咖啡像是城市的祕密基地，安靜等著遊客上門。顛覆傳統一樓就是金店面的做法，綠河咖啡故意把一樓關起來，要進門則需走上窄窄的樓梯才能上到接待的二樓。點餐、烘焙、製作咖啡均在二樓，室內空間以簡潔白色與木頭色為主調，散發濃濃的日式風情。除了精選咖啡，每日限量的甜點均會公告在粉絲專頁上，例如季節性才吃得到的小橘子烏龍生乳酪深受歡迎，小巧砂糖橘被底下的烏龍生乳酪完整撐托，一口吃下，濃郁烏龍乳酪味同時被清爽甜感的水果包覆，口感絕妙。





裕隆城 好買好逛複合式商場

這裡是新店最受歡迎的複合式百貨商場，以「眾人之所．明日之城」定位來打造出一座立體微型城市。集所有購物、娛樂、閱讀、展演、電影於一身的裕隆城已經在9月底隆重開幕，誠品生活新店進駐最大的萬坪空間，百貨商場內有超過250間品牌加入。若是騎乘電動車來，在B1的專屬電動車充電空間裡，車子就能直接停放於此，透過下載APP清楚流程與介面指引，開始為機車充電。在裕隆城裡輕鬆走逛、享受美食、感受被藝文洗禮。





景點資訊

蟾蜍山煥民新村

地址：台北市大安區羅斯福路四段119巷66弄12號

網址：huanminvillage.taipei

電話：02-2377-7300 #10

時間：街區24小時開放

注意事項：路程皆為民居住家前，請勿喧嘩或任意破壞家物





地址：台北市中正區思源街1號

FB：大杵臼 ส้มตำครกยักษ์ พี่ตุ้ย

時間：17:10-凌晨02:00

消費：皮蛋青木瓜140元、冬陰功海鮮火鍋399元、依善火鍋499元





地址：新北市新店區銀河路銀河洞入口

時間：24小時，但天色暗後不建議進入





地址：新北市新店區環河路100號

時間：11:00-19:00

FB：綠河Green River Roastery

消費：熱拿鐵140元、手沖咖啡180元起、小橘子烏龍生乳酪160元





地址：新北市新店區中興路三段70號

電話：02-2910-0667

網址：www.yuloncity.com.tw

時間：10:00-21:30，週五六至22:00



