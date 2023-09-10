快訊

嘉縣大雨淹水3幼犬傳遭沖走 飼主哭喊：連眼睛都還沒張開

基泰建設董座辭職只露面5分鐘 蔣萬安批：現在不是離開的時刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山下有機樹玫瑰花園 沉浸純淨香氣品嚐甜蜜滋味

聯合新聞網／ 行遍天下
▲嘉義番路曙光玫瑰園位於阿里山腳下。（攝影：陳志東）
▲嘉義番路曙光玫瑰園位於阿里山腳下。（攝影：陳志東）

【圖／文：行遍天下】

嘉義番路阿里山腳下的「曙光玫瑰莊園」，最大特色是匯集全球各地數百款玫瑰，並以「樹玫瑰」方式全面有機或溫室種植，讓這裡成為一個一年四季、不論晴雨都能看見珍稀樹玫瑰的輕柔空間。所謂樹玫瑰就是把原本灌木形態的低矮玫瑰，嫁接到抗病力強的薔薇砧木上，從此這玫瑰會以「樹的型態」生長，壽命更長、樹形更美，原本不適合台灣氣候的特殊玫瑰品種也能因此扎根，並可全年開花。

▲曙光玫瑰園主人鄭宇超愛上玫瑰香氣，園區裡有著來自世界各地玫瑰品種，都被照顧得很好。（攝影：陳志東）
▲曙光玫瑰園主人鄭宇超愛上玫瑰香氣，園區裡有著來自世界各地玫瑰品種，都被照顧得很好。（攝影：陳志東）

人稱「超人」的玫瑰莊園主人鄭宇超，約10年前與妻子攜手打造這片玫瑰園，除了利用有機玫瑰開發玫瑰冰淇淋、玫瑰花茶、繽紛玫瑰蜜釀、玫瑰純露等伴手禮與現場享用產品外，更有趣就是導覽聞花香。由超人領隊，看著他手持剪刀，經過每一株玫瑰前會細細介紹，眼前綻放的也許是香氣濃郁的「秋日胭脂」，也許是花型優美的「聖保祿二世」或「茱麗葉」，此時超人會毫不猶豫剪下，送到面前讓大家品聞其優雅花香，他說：「這些玫瑰的生命並沒有因為被剪下而消逝，而是會在我們之間留下無比純淨香氣，不停傳遞與延續。」

▲曙光玫瑰莊園大廳空間展售許多食用玫瑰的產品。（攝影：陳志東）
▲曙光玫瑰莊園大廳空間展售許多食用玫瑰的產品。（攝影：陳志東）

▲滋味很好的玫瑰花瓣冰淇淋是曙光招牌。（攝影：陳志東）
▲滋味很好的玫瑰花瓣冰淇淋是曙光招牌。（攝影：陳志東）

▲人數與時間充足的話，可以預約導覽加玫瑰花瓣巧克力手作體驗。（攝影：陳志東）
▲人數與時間充足的話，可以預約導覽加玫瑰花瓣巧克力手作體驗。（攝影：陳志東）

　

店家資訊

曙光玫瑰莊園

地址：嘉義縣番路鄉新福村大庄1-16號

電話：05-259-2932

時間：09:00-17:00

FB：曙光玫瑰莊園

費用：入園自由參觀，抵消費100元。20人以上可預約導覽解說，或導覽＋玫瑰巧克力手作體驗250元。

　

《初秋車遊　嘉南好時光》9月號2023第369期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

延伸閱讀

寶成裕元花園酒店推出「南洋美食節」消費滿額抽機票

48歲賈靜雯超逆齡現身！曝光越來越年輕的秘密不靠醫美

嘉義阿里山英迪格降至萬元以下 網批「還是太貴」也有人喊：快訂

阿里山國家森林遊樂區 5日下午恢復開園

相關新聞

阿里山下有機樹玫瑰花園 沉浸純淨香氣品嚐甜蜜滋味

嘉義番路阿里山腳下的「曙光玫瑰莊園」，最大特色是匯集全球各地數百款玫瑰，並以「樹玫瑰」方式全面有機或溫室種植，讓這裡成為一個一年四季、不論晴雨都能看見珍稀樹玫瑰的輕柔空間。

傳承四代的二通老店 百年堅果雜糧老舖走出人文新風貌

從熱鬧的文化路夜市轉入中正路，遠遠就能看見「永昌行」的招牌，經過去年的重新改造，這家將近百年歷史的店鋪，正以煥然一新的設計，為二通地區再添新風貌。

巷弄中的老屋咖啡 用手沖特調細品日本昭和舊時光

與「秘氏咖啡」嘉義店主理人之一的林鼎義相約在週四的夜晚，留著長髮綁著馬尾的他，正親手調製一杯為嘉義市政府主辦的「小城風味實驗計畫」所研發的咖啡特調，名為「山嵐之夢」，除了桂花釀、阿里山小米酒、義式濃縮咖啡等成分，還以民雄的金桔抹在杯緣、用嘉義檜木薰香，層次豐富，不可思議的好喝。

全台唯一獲米其林推薦的田媽媽料理 自家水產養殖好吃又健康

你知道虱目魚也能做成香腸嗎？位於北門三寮灣附近的長盈海味屋，以現撈的鹹水虱目魚除刺後，加入豬肉灌入豬腸，便成了風味獨特的招牌菜虱目魚香腸，不油不腥，乾煎、三杯都好吃！

地產食材鮮美上桌 休閒農場體驗挖筍農時樂

才剛走進大坑休閒農場，開闊的草地上就有小雞自由奔跑，鴨子悠哉閒晃。由台南高鐵站到大坑休閒農場只要20分鐘車程，就可以遠離塵囂置身山中。園區佔地10公頃，從餐廳、咖啡廳、SPA、住宿應有盡有，還有各種可愛小動物在園區裡散步，讓人和自然很親近。

流露歲月光暈的酒吧 沉醉於懷舊老屋迷人風情

蘿拉冷飲店是台南老派生活家文濱除錫鼓咖啡之外，另一間迷人的老房子空間，就位在台南的信義街上。這條從清朝就是貿易往來要道，由於貨運頻繁，路上鋪滿了以珊瑚礁製成的壓艙石抗重壓，讓這條街又稱為咾咕石街。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦