搭上大正復古餐茶酒列車 邂逅沉浸式輕奢日本料理
【圖／文：行遍天下】
半世紀的西門町老店「大車輪」於2022年打造全台首列沉浸式日本料理星級餐酒火車「輪輪1976-和食茶酒駅」信義旗艦店，營造大正復古和洋懷舊風情，以創意美學詮釋多重文化與傳統日本料理。
走進輪輪1976，宛若置身移動的大正和洋食茶酒沙龍，品味跨界和洋美食，啜飲地方見聞茶調酒，欣賞傳統職人工藝，來一場華麗穿越之旅！手工鑲崁玻璃、幾何造型木飾板、大包廂Moooi穿著日本和服的獼猴壁紙、輪輪專屬紅色拼花磁磚、柔和的洋式黃燈、象徵火車車廂圓拱車頂的天花板、用餐座位上的火車行李層架等細節設計，沉浸於大正時期的東洋低奢感加上西洋華美風。
輪輪1976為日本料理注入多重文化，像是創新版大車輪40年老菜神戶菲力黃金燒、海鮮酪梨塔最中寶盒、岩燒鱈場蟹石鍋泡飯、大海老炸卷、義式日本料理風味炭火西西里豚肉串燒以及「輪輪1976下午茶- 箱食の旅」都是人氣必點。調飲以「茶」為主軸，融合茶香的清新與基底酒、日本酒，以日本景點命名的地圖導覽酒單，從點酒展開微醺茶酒之旅。
店家資訊
輪輪1976-和食茶酒駅（信義旗艦店）
地址：台北市信義區松壽路11號（台北信義新天地A11 3F）
電話：02-8789-1976
時間：週日至週四11:00-21:30，週五、六11:00-22:00
注意事項：【輪輪1976下午茶- 箱食の旅】週一至五（國定假日除外）14:30-16:30供應，食材手工製作，數量有限，每日限量30位
未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。
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