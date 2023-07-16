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搭上大正復古餐茶酒列車 邂逅沉浸式輕奢日本料理

聯合新聞網／ 行遍天下
▲輪輪1976將整體店面規劃成超大型星級茶酒列車。
▲輪輪1976將整體店面規劃成超大型星級茶酒列車。

【圖／文：行遍天下】

半世紀的西門町老店「大車輪」於2022年打造全台首列沉浸式日本料理星級餐酒火車「輪輪1976-和食茶酒駅」信義旗艦店，營造大正復古和洋懷舊風情，以創意美學詮釋多重文化與傳統日本料理。

▲海鮮酪梨塔最中寶盒／380元。日式漬鮪魚最中漢堡以大西洋鮪魚混搭鮮酪梨蟹卵海味塔，以米香濃郁的最中餅包裹，品味兩段式美味吃法。
▲海鮮酪梨塔最中寶盒／380元。日式漬鮪魚最中漢堡以大西洋鮪魚混搭鮮酪梨蟹卵海味塔，以米香濃郁的最中餅包裹，品味兩段式美味吃法。

走進輪輪1976，宛若置身移動的大正和洋食茶酒沙龍，品味跨界和洋美食，啜飲地方見聞茶調酒，欣賞傳統職人工藝，來一場華麗穿越之旅！手工鑲崁玻璃、幾何造型木飾板、大包廂Moooi穿著日本和服的獼猴壁紙、輪輪專屬紅色拼花磁磚、柔和的洋式黃燈、象徵火車車廂圓拱車頂的天花板、用餐座位上的火車行李層架等細節設計，沉浸於大正時期的東洋低奢感加上西洋華美風。

▲內裝以大正和洋懷舊風格呈現。
▲內裝以大正和洋懷舊風格呈現。

▲宛如火車列車的小包廂，打造沉浸式體驗。
▲宛如火車列車的小包廂，打造沉浸式體驗。

輪輪1976為日本料理注入多重文化，像是創新版大車輪40年老菜神戶菲力黃金燒、海鮮酪梨塔最中寶盒、岩燒鱈場蟹石鍋泡飯、大海老炸卷、義式日本料理風味炭火西西里豚肉串燒以及「輪輪1976下午茶- 箱食の旅」都是人氣必點。調飲以「茶」為主軸，融合茶香的清新與基底酒、日本酒，以日本景點命名的地圖導覽酒單，從點酒展開微醺茶酒之旅。

▲岩燒鱈場蟹石鍋泡飯／340元。鮮美鱈場蟹和蔬菜細火熬煮5至6小時，淋上滋滋作響湯汁的蟹岩鍋泡飯，吸飽了紅蝦湯精華的米飯濃郁鮮香。
▲岩燒鱈場蟹石鍋泡飯／340元。鮮美鱈場蟹和蔬菜細火熬煮5至6小時，淋上滋滋作響湯汁的蟹岩鍋泡飯，吸飽了紅蝦湯精華的米飯濃郁鮮香。

▲墨染寺／340元。以酸甜桑椹果漿、甘甜的陳皮梅風味為主體，融合沁著煙燻香氣的紅茶與氣泡水，風味濃郁卻又清新順口。
▲墨染寺／340元。以酸甜桑椹果漿、甘甜的陳皮梅風味為主體，融合沁著煙燻香氣的紅茶與氣泡水，風味濃郁卻又清新順口。

▲日光東照宮／380元。隱藏在金色寶箱裡的日光東照宮，以伏特加為基底，調入金萱桂花茶、自製白鷺紅茶糖漿，口感清甜爽口。（酒後不開車，安全有保障）
▲日光東照宮／380元。隱藏在金色寶箱裡的日光東照宮，以伏特加為基底，調入金萱桂花茶、自製白鷺紅茶糖漿，口感清甜爽口。（酒後不開車，安全有保障）

　

店家資訊

輪輪1976-和食茶酒駅（信義旗艦店）

地址：台北市信義區松壽路11號（台北信義新天地A11 3F）

電話：02-8789-1976

網址：www.dcl1976.com

時間：週日至週四11:00-21:30，週五、六11:00-22:00

注意事項：【輪輪1976下午茶- 箱食の旅】週一至五（國定假日除外）14:30-16:30供應，食材手工製作，數量有限，每日限量30位

未成年請勿飲酒。酒後不開車，安全有保障。

　

《自駕徜徉　水漾森林系》7月號2023第367期

　

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