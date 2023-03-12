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沒有桌子只能野餐的披薩店　還有無敵雲海可以一起配著吃

聯合新聞網／ 行遍天下
▲薑麻園海拔不高，卻有雲海美景。
▲薑麻園海拔不高，卻有雲海美景。

【圖／文：行遍天下】

薑麻園海拔不高約800多公尺，因日夜溫差大和地形之故，時常雲霧繚繞，山頂上幾十年前就興建一座觀景台，供人欣賞360度壯麗雲海景緻與日月星辰，朝聖旅人絡繹於途。每當夜色降臨，山腳下的燈火映著雲霧，就是攝影人夢寐以求的琉璃光，雲瀑琉璃如夢似幻，「琉璃秋境」就在這片景緻向陽坡面的平台上，正對著台灣屋脊群山，從大霸尖山、雪山到玉山，天晴時都能一覽無遺。

　

懶人野餐天地為席

琉璃秋境入口處有一面老窗屏風，老闆阿土認為每一片老窗都有它的故事，當陽光灑在玻璃，透出來的，是比琉璃光更美的珍貴回憶。30出頭的老闆姓涂，笑著說叫我「阿土」就好。他守著祖傳家業導入文青風，為了和一般露營有所區隔，並創造區域多樣性，讓遊客在休閒農業區能有不同的玩法，開創新領域「懶人野餐」琉璃秋境，在搭好的白色帳棚下，讓大家親近大地，用野餐的方式享受在地新鮮食材搭配手工窯烤披薩，親朋好友共同欣賞自然的美好，也許山谷中的雲海慢慢蒸騰而上，或隨著日光化為煙雲。

▲老闆阿土親自打造的老窗光影故事牆。
▲老闆阿土親自打造的老窗光影故事牆。

▲琉璃秋境以野餐的方式讓旅人享用披薩與美景。
▲琉璃秋境以野餐的方式讓旅人享用披薩與美景。

▲剛出爐的手工餅乾搭配薑汁撞奶和草莓季限定的草莓巴斯克乳酪蛋糕，打開甜點的第二個胃。
▲剛出爐的手工餅乾搭配薑汁撞奶和草莓季限定的草莓巴斯克乳酪蛋糕，打開甜點的第二個胃。

　

生薑料理溫潤心脾

順著琉璃秋境產業道路下切，阿土家經營「雲也居一」客家料理餐廳，以在地特產生薑、薑黃等入菜。餐廳也提供多種農事體驗，帶著鋤頭一起上山挖老薑、依著時令採果，或者讓大小朋友更貼近薑食文化的薑餅製作，豐富的體驗行程，讓眼前的美景不只是浮光掠影，而是鮮活珍貴的回憶。

▲雲也居一食農體驗會帶遊客親自採摘新鮮、友善耕種的蔬菜水果。
▲雲也居一食農體驗會帶遊客親自採摘新鮮、友善耕種的蔬菜水果。

　

【私享料理】

窯烤披薩／280-320元

手工餅皮搭配在地新鮮食材，皮薄Q彈有嚼勁，現點現做的窯烤披薩是貼近自然的原味食物。

薑酥蔥爆蝦／單點365元

老薑肥碩飽滿、薑味濃郁卻不刺激，特製成薑酥入菜，超下飯。

黑糖薑麻糬／單點109元

客家傳統點心「牛汶水」加入香氣濃郁的黑糖薑汁，讓人忍不住一口接一口。

　

店家資訊

琉璃秋境

地址：苗栗縣大湖鄉栗林村13號

電話：0905-167-767

FB：琉璃秋境｜苗栗窯烤披薩 懶人野餐

時間：平日11:00-18:00，假日10:00-18:00（週四公休）

消費：草莓季限定—戀の草莓披薩＋任選2杯飲料520元、野餐墊租借50元/張，押金100元（亦可自備）、每人低消1杯飲品

備註：禁帶外食，如攜帶進場酌收高額清潔費；攜帶寵物請繫牽繩並隨手清狗便

　

《山海野宴》3月號2023第363期

　

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沒有桌子只能野餐的披薩店　還有無敵雲海可以一起配著吃

薑麻園海拔不高約800多公尺，因日夜溫差大和地形之故，時常雲霧繚繞，山頂上幾十年前就興建一座觀景台，供人欣賞360度壯麗雲海景緻與日月星辰，朝聖旅人絡繹於途。每當夜色降臨，山腳下的燈火映著雲霧，就是攝影人夢寐以求的琉璃光，雲瀑琉璃如夢似幻，「琉璃秋境」就在這片景緻向陽坡面的平台上，正對著台灣屋脊群山，從大霸尖山、雪山到玉山，天晴時都能一覽無遺。

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