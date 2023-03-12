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陽明山隱藏版無菜單蔬食料理　好玩食農體驗享受山林森呼吸

聯合新聞網／ 行遍天下
▲梅居遠離城市喧囂，可以享受山林間森呼吸、採摘香草的療癒感。
▲梅居遠離城市喧囂，可以享受山林間森呼吸、採摘香草的療癒感。

【圖／文：行遍天下】

「梅居」沒有梅花，卻有長得極好的山櫻花和草山橘，很難想像，半世紀前這裡還是一片山坡柑橘園。當年，住在山腳下的石居伯夫婦，以陋車和徒步上山照護果園，曾歷經風光的草山桶柑外銷全盛期，後因故休耕20年。第二代接手後，為實現父母心願，耗費15年買地、換地、整地，在泥濘山路中開出平坦開闊的道路，打造一座與昆蟲、植物和諧共融的自然教室。

不再使用化肥農藥後，土地逐漸恢復活力後，農場也轉型友善耕作，栽種有機作物與香草植物，並取自母親名字的「梅」和父親的「居」命名，除了傳承老一輩台灣人的勤奮精神，更希望為後代子孫留下好的環境，下一步，農場要響應環保署的永續環境計畫，讓梅居成為友善環境的基地，父母可以放心遛孩子，闔家一同在大自然中享用美味蔬食料理。

▲農場還串聯農田、食育、環教與休閒元素，成為認識蔬食、體驗農夫生活的農旅基地。
▲農場還串聯農田、食育、環教與休閒元素，成為認識蔬食、體驗農夫生活的農旅基地。

　

親自採摘香草 山林好療癒

「梅居休閒農場」開業八年，緊鄰陽明山國家公園、國際衛星電台和平菁街的櫻花巷，依隨山勢而建，早春時節萬物甦醒，農場也迎來香草盛開、櫻花搖曳的盛況，春夏交替之際，還有夢幻的紫藤花隧道。

拜訪農場，除了漫步香草園、大草坪、童話樹屋，樂享恬淡休閒生活，還可參加山林活動與農夫體驗，在熱忱員工帶領下，親自採摘香草與植物，運用在512學堂的花草槌染、手摘現沖香草茶、季節香草野菜卷、香草手工餅乾和野菜披薩等等，也可以在大草原進行戶外瑜伽和園藝活動，感受山林療癒，喚醒對生活的熱情。

▲使用自行採摘的香草與植物，跟著老師在512學堂學習花草槌染，過程療癒而有趣。
▲使用自行採摘的香草與植物，跟著老師在512學堂學習花草槌染，過程療癒而有趣。

▲梅居食農之旅推出的食農好玩卷－野菜體驗，包含導覽解說、採摘野菜、製作野菜小盆摘體驗和自製野菜卷，五感神經都滿足。
▲梅居食農之旅推出的食農好玩卷－野菜體驗，包含導覽解說、採摘野菜、製作野菜小盆摘體驗和自製野菜卷，五感神經都滿足。

　

品味蔬食饗宴 涵養身心靈

梅居除了栽種20多款食用香草，也和陽明山小農合作，嚴選在地友善有機蔬果、花卉，落實時從產地到餐桌的蔬食廚房，減少碳足跡。主廚浦智崴擁有20年的西餐料理經驗，他將擺盤美感、香草使用融入「季節蔬食無菜單料理」，研發多種創意料理與手作小食，以色香味俱全的料理，改變人們對蔬食的印象。意識到全球氣候變遷、生態遭受破壞，農場夥伴運用香草規劃體驗課程，推動食農教育和蔬食文化，藉由體內環保調整飲食習慣，減少地球碳排放量，身體力行友愛這片土地。

▲和在地小農合作，落實從產地到餐桌、減少碳足跡的蔬食廚房，由主廚研發各種地產地銷的創意料理。
▲和在地小農合作，落實從產地到餐桌、減少碳足跡的蔬食廚房，由主廚研發各種地產地銷的創意料理。

　

【私享料理】

福圓苦瓜（無菜單料理不單點）

以龍眼乾的甜、豆鼓的鹹和白玉苦瓜一同悶煮，除了保留苦瓜的爽脆口感，又能嚐到酸甜鹹鮮，上菜時用旱金蓮和鳳梨點綴，滋味更豐富。

蚌蘭烘蛋（無菜單料理不單點）

全年常青的紫色蚌蘭，紫色花苞神似蚌殼，富含營養花青素，切成小塊加入土雞蛋一起煎熟，口感鮮脆，跳脫傳統的菜脯蛋選擇，是一道有趣的香草料理。

食農好玩卷-野菜體驗／每份特價450元

在麵粉跟綠豆粉調製的麵糊上，加入現採香草煎成麵皮，塗上醬料後再添加蔬菜與油條捲起，是寓教於樂的食農之旅。

購買體驗券：www.taiwanfarm.com.tw/zh-TW/product/3KZTBG

　

店家資訊

梅居

地址：台北市士林區平等里平菁街43巷99號

電話：0905-169-176

FB：梅居休閒農場-陽明山蔬食

時間：09:30-17:00，季節蔬食供應時間11:30-14:00、下午茶單點供應時間：14:00-16:00（週一、二公休）

消費：季節蔬食無菜單料理8菜1湯1飲品每人600元；下午茶輕食單點100-380元不等；花草槌染DIY每人200-300元，4人開課；手摘現沖香草茶體驗每人250元；食農好玩卷－野菜體驗每人特價450元，4人成行。

　

《山海野宴》3月號2023第363期

　

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