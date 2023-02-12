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躺在雲海裡觀星賞日出　宿阿里山英迪格感受高山魅力

聯合新聞網／ 行遍天下
▲從阿里山英迪格頂樓就能眺望到的日出美景，不用再忍耐寒冷，起床就能看日出。
▲從阿里山英迪格頂樓就能眺望到的日出美景，不用再忍耐寒冷，起床就能看日出。

【圖／文：行遍天下】

阿里山雲海上新鮮事，全台最高的國際級酒店進駐阿里山，台灣藍雀、日出與鄒族文化通通都呈現在飯店空間裡了。

已經好久沒有新動態，阿里山上睽違30年唯一一間新飯店，「阿里山英迪格酒店」開幕讓阿里山地區甦醒過來，更是雲嘉南地區第一座黃金級綠建築。位於阿里山公路57.6公里處巃頭地區，雖僅位於海拔高度約1280公尺處，但因得天獨厚地理位置可眺望玉山群峰，天氣好甚至能看見南橫的山脈，鄰近的隙頂山、象山更是盡收眼底。

▲大廳以穿梭竹林為意象，櫃檯則是象徵著阿里山精神的神木。
▲大廳以穿梭竹林為意象，櫃檯則是象徵著阿里山精神的神木。

▲穿梭過廊道，搗小米的聲音、台灣藍雀叫聲，踩過枯樹葉的嘎嘎聲，都濃縮在這裡。
▲穿梭過廊道，搗小米的聲音、台灣藍雀叫聲，踩過枯樹葉的嘎嘎聲，都濃縮在這裡。

擁有84間山景客房與套房，客房以鄒族文化與台灣藍鵲為設計謬思，床頭的楓葉飾板、雲海/編織地毯、獵人風迷你吧櫃子都以紅、藍色設計，營造出兩種不同的客房視覺。1F的ton'u kitchen粟餐廳更集結嘉義特色小吃、阿里山在地食材與鄒族料理等特色，主廚遵循鄒族傳統、向山林致上最高敬意，選擇相思木作為燒烤原料，晚餐、甜點、甚至早餐都帶有濃厚向鄰里致敬、與文化共好的飯店精神。

▲房間以台灣藍雀藍色與紅色為區分，床頭的台灣藍雀燈更是巧思。
▲房間以台灣藍雀藍色與紅色為區分，床頭的台灣藍雀燈更是巧思。

▲午餐推出與鄒族料理致敬的套餐，讓英迪格集團的鄰里文化從空間延伸到味蕾。
▲午餐推出與鄒族料理致敬的套餐，讓英迪格集團的鄰里文化從空間延伸到味蕾。

▲電梯入口台灣藍雀守候著每位旅人到來。
▲電梯入口台灣藍雀守候著每位旅人到來。

　

飯店資訊

阿里山英迪格酒店

地址：嘉義縣番路鄉龍頭20號

電話：05-221-6696

FB：阿里山英迪格酒店 Hotel Indigo Alishan

費用：跨年元旦假期、農曆春節入住精品房含ton'u kitchen粟餐廳晨光早餐每房22,000元起，一泊二食專案每房28,000元起

設施：住宿可免費至天臺欣賞日出，春節期間更開放全設施，能坐擁無邊際泳池倒影日出景觀。

　

《福兔開運走春小旅》1&2月號2023第362期

　

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