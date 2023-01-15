古厝聚落感受家與藝術氛圍 手作蘿蔔燈惜福過好年
【圖／文：行遍天下】
蘆竹湳社區於1964年因配合政府將北側土地劃入工業區後，古色古香的紅瓦古厝三合院聚落經過數十年的變遷而漸漸地凋零、荒廢，但也因為工業區限建所以逃過被都市更新剷平的命運，現今在社區居民與文化復興團隊的努力下，傳統歷史與建築慢慢的回到了人們的視野中。
在此可以租借旗袍穿梭在錯綜複雜的巷弄，欣賞各種趣味壁畫，把玩民國初期的各類古玩、遊戲、彈珠台，或者悠閒的在陶藝咖啡廳中喝上一杯手沖的咖啡，而2023年是好采頭藝術祭的十週年，活動期間1/22至2/5也歡迎大朋友小朋友來雕刻獨一無二的蘿蔔燈，感受以「團圓」為主題的歡樂氣氛。
景點資訊
蘆竹湳古厝
地址：苗栗縣頭份市蘆竹里15鄰191號
電話：037-628-187
時間：08:00-17:00（週二公休，但古厝可自行參觀）
消費：體驗與桌菜需要事先預約客製化，團體純參觀酌收場地清潔費300元/台。
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