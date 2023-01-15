快訊

讓方念華等了20年 林青霞難得鬆口談老公

中油：下周油價不調整 春節期間油價「只跌不漲」

流水席之亂再更新！「輔大陳若儀」發7聲明：盼司法還我公道

古厝聚落感受家與藝術氛圍　手作蘿蔔燈惜福過好年

聯合新聞網／ 行遍天下
▲每個轉角的有趣細節都會讓人忍不住駐足拍照。
▲每個轉角的有趣細節都會讓人忍不住駐足拍照。

【圖／文：行遍天下】

蘆竹湳社區於1964年因配合政府將北側土地劃入工業區後，古色古香的紅瓦古厝三合院聚落經過數十年的變遷而漸漸地凋零、荒廢，但也因為工業區限建所以逃過被都市更新剷平的命運，現今在社區居民與文化復興團隊的努力下，傳統歷史與建築慢慢的回到了人們的視野中。

▲以在地生活故事為本描繪一系列古色古香的壁畫。
▲以在地生活故事為本描繪一系列古色古香的壁畫。

▲最新推出的實境遊戲結合解謎任務用全新方式感受古厝風情。（圖片提供：蘆竹湳古厝-苗栗縣傳統聚落文化協會）
▲最新推出的實境遊戲結合解謎任務用全新方式感受古厝風情。（圖片提供：蘆竹湳古厝-苗栗縣傳統聚落文化協會）

在此可以租借旗袍穿梭在錯綜複雜的巷弄，欣賞各種趣味壁畫，把玩民國初期的各類古玩、遊戲、彈珠台，或者悠閒的在陶藝咖啡廳中喝上一杯手沖的咖啡，而2023年是好采頭藝術祭的十週年，活動期間1/22至2/5也歡迎大朋友小朋友來雕刻獨一無二的蘿蔔燈，感受以「團圓」為主題的歡樂氣氛。

▲很有韻味的街角。
▲很有韻味的街角。

▲年節時分這裡的老房子點綴著紅燈籠，還會舉辦許多熱鬧的傳統體驗。（圖片提供：蘆竹湳古厝-苗栗縣傳統聚落文化協會）
▲年節時分這裡的老房子點綴著紅燈籠，還會舉辦許多熱鬧的傳統體驗。（圖片提供：蘆竹湳古厝-苗栗縣傳統聚落文化協會）

▲充滿傳統文化體驗的好采頭藝術祭可以製作可愛的蘿蔔燈。（圖片提供：蘆竹湳古厝-苗栗縣傳統聚落文化協會）
▲充滿傳統文化體驗的好采頭藝術祭可以製作可愛的蘿蔔燈。（圖片提供：蘆竹湳古厝-苗栗縣傳統聚落文化協會）

　

景點資訊

蘆竹湳古厝

地址：苗栗縣頭份市蘆竹里15鄰191號

電話：037-628-187

網址：luzhunan.com.tw

時間：08:00-17:00（週二公休，但古厝可自行參觀）

消費：體驗與桌菜需要事先預約客製化，團體純參觀酌收場地清潔費300元/台。

　

《福兔開運走春小旅》1&2月號2023第362期

　

更多好吃好玩，一起行遍天下

► 按讚追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

延伸閱讀

彰化中興莊青創基地試營運 盼青年返鄉創業發光發熱

嘉柏麗香奈兒的標誌符碼全收錄！香奈兒頂級珠寶書來了

台南關廟公所邀書法好手提前揮毫 今天送春聯

電動二輪車事故增加比率29％ 大甲警分局到工業區交通宣導

相關新聞

地獄料理？　香菜+皮蛋湯底，老饕必點正宗港式打邊爐

美食家徐天麟與饕客好友們的餐敘口袋名單「心粵小廚」，讓大家念念不忘的私房火鍋料理，宛若一秒來到香港，大啖港式打邊爐的銷魂美味！因為材料好、湯頭佳，招牌湯底香茜皮蛋鍋、麻辣鍋拼個鴛鴦鍋，大滿足！加上這裡的炸物也好銷魂！椒鹽玉米、川椒雞軟骨，都是絕讚下酒菜，氣氛歡樂溫馨。

獨步全台遼寧鍋　活蟹干貝吊出鮮厚醍醐味

創於1999年的「冬鄉小廚」以東北酸菜鍋專家之姿，榮獲2021年「大港鍋王」共鍋組冠軍。能讓美食家胡天蘭讚不絕口的理由不只在餐點風味、食材品質、醬料特色和在地風情，「冬鄉小廚」亦為胡姊累積幾十年飲食生態觀察，印象深刻無比的一家餐廳，廚房一塵不染，甚至為了行動不便者裝設了升降梯，衛生和服務亦做到細緻！

洄瀾迎接燦爛曙光　曼波園區聽濤看海回首戰地風光

熱熱鬧鬧的新春假期即將來臨，想要遠離太過擁擠的人潮，花蓮靠近山又臨近太平洋是最棒的選擇，每個遠從外地來的朋友都會被豐富多姿的大自然景觀吸引，過年求一個好彩頭，何不來七星潭看日出呢！在遠闊無垠的天空、大海，佈滿金光之下，給自己一個最耀眼的兔年。

自製木版年畫、賞兔年創意花燈　節慶限定體驗找年味

來到鹿港必訪天后宮求平安，順路品味老街經典小吃與藝術村賞兔年創意燈討個吉利；或是報名木版年畫課程，親手體驗印製春聯的樂趣。

空氣中的香甜滋味　漫步夢幻橙香隧道，在浪漫玻璃屋享午茶時光

過年期間例行性的拜訪親友與拜廟招財，年年如此都過膩了，今年不妨換個親近大自然又能討個大吉大利好彩頭的遊程，山野登高、夢幻橘子園採果、美拍踏青三個願望一次滿足！

古厝聚落感受家與藝術氛圍　手作蘿蔔燈惜福過好年

蘆竹湳社區於1964年因配合政府將北側土地劃入工業區後，古色古香的紅瓦古厝三合院聚落經過數十年的變遷而漸漸地凋零、荒廢，但也因為工業區限建所以逃過被都市更新剷平的命運，現今在社區居民與文化復興團隊的努力下，傳統歷史與建築慢慢的回到了人們的視野中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。