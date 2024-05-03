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不到千元也有優質體驗！ 精選高CP值「台東市區住宿」 還能嚐原民美食、逛特色市集

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
左圖 / @H&有時回家會館官方網站；右圖 / @樂知旅店官方網站
左圖 / @H&有時回家會館官方網站；右圖 / @樂知旅店官方網站

台東向來以景色優美且適合衝浪的海岸線聞名，而台東市區也不乏各種觀光景點與美食小吃。若想在旅途中節省預算，只要跟著本次文章的介紹，就能找到每人每晚只要台幣千元的高CP值台東住宿，輕鬆嚐遍挫冰、蔥油餅、臭豆腐、豬血糕與道地的原住民碳烤美食，吃完還能散步到鐵道藝術村逛逛特色市集與貨櫃商店！

台東住宿-4家台東市區高CP值飯店推薦

旅人驛站 – 鐵花文創館

台灣近年來國內的飯店房價日益飆漲，在此趨勢之下，要找到平價的優質旅宿實屬不易。但深耕台東的旅人驛站飯店集團不僅位於熱鬧的市中心，還以即為平易近人的房價提供乾淨整潔的舒適客房，連裝潢設計都別具巧思。此外，該集團除了這間鐵花文創館之外還另有4間分館，有興趣的人不妨一併參考。

圖 / @旅人驛站 – 鐵花文創館官方網站
圖 / @旅人驛站 – 鐵花文創館官方網站

地址：台東市中山路402號

電話：089-352200

台東鴻瑞輕旅

台東鴻瑞輕旅的創立故事相當特別，據說是老闆在旅行的途中遇見了老闆娘，便從此為愛留在台東，並以曾經身為旅人的角度，打造出這間能讓所有客人都滿意的旅館。館內設置了精緻的免費點心吧，並提供早餐與咖啡吧，甚至還備有可愛別緻的自行車，凡是住客皆可租用，設想相當貼心周到。

圖 / @台東鴻瑞輕旅官方網站
圖 / @台東鴻瑞輕旅官方網站

地址：台東市和平街132號

電話：089-351999

康橋商旅-台東館

無論是情侶出遊、家庭旅行或是商務出差，到台東都可將康橋商旅-台東館作為下榻地點。其地理位置便利且備有停車場，最特別的一點便是住房都會附上豐盛的免費早餐、宵夜與冰淇淋，讓大人小孩都能飽腹一頓，即使半夜突然肚子餓了也不必外出覓食。

圖 / @康橋商旅-台東館官方網站
圖 / @康橋商旅-台東館官方網站

地址：台東市中興路一段209巷16號

電話：089-229226

台東樂知旅店 YES HOTEL

以高性價比與機能性著稱的樂知旅店，距離遠近馳名的鐵花村僅需徒步短短5分鐘，連美景宜人的海濱公園也只要開車5分鐘。不僅如此，飯店周遭也盡是令人垂涎欲滴的米苔目、炸雞、青草茶等台東在地排隊美食，入住在此可說是吃、喝、玩、樂都不用費心安排交通行程。

圖 / @樂知旅店官方網站
圖 / @樂知旅店官方網站

地址：台東市復興路145號

電話：089-322100

台東住宿-2家台東市區高CP值民宿推薦

漫光時旅民宿

如果想體驗住在民宿的感覺，來到台東也有數之不盡的好去處。其中，座落於市區的漫光時旅尤其富有特色，屋內以人工智慧為主題佈置了各種藝術作品，並採用領取密碼自動入住的模式，不管任何時間抵達都能直接進房休息，也不用再隨身攜帶鑰匙或房卡，得以輕鬆自在地四處遊玩。

圖 / @漫光時旅民宿官方網站
圖 / @漫光時旅民宿官方網站

地址：台東市開封路632巷20弄8號

電話：0975096065

H&有時回家會館

對於家有毛孩子的人來說，每次想要出門旅行都有諸多不便，既不能將寶貝丟在家中、也不放心托給寵物旅館照顧。面對這樣的情形，H&有時回家會館莫過於最佳的選擇。這間民宿不但裝潢精緻溫馨，且是難得一見的寵物友善民宿，加上能容納4個成人的寬敞空間，實屬物超所值！

圖 / @H&有時回家會館官方網站
圖 / @H&有時回家會館官方網站

地址：台東市正氣北路746巷231號

電話：0908598066

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