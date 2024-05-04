【最新宜蘭露營攻略】快速帶你看6間高cp值露營車、懶人露營、宜蘭露營地，可團體包場

圖／業主提供

🏕️宜蘭懶人露營推薦

東風綠活｜深度露營

東風綠活營地 圖／業主提供

東風綠活的特色就是融入大自然的「深度露營」，帳篷有多種選擇與專屬流星天幕。地點很好交通又方便，還能可以攜帶寵物入營，不用額外加錢喔～

📌烤肉代訂／可加購早餐／獨立水槽／衛浴開放時間:8:00-23:00

東風綠活帳篷 圖／業主提供

📍附近地標：梅花湖風景區 - 2.9公里、冬山河森林公園 - 6.2 公里

📍旅客評價:環境整體乾淨舒適，還有早餐可以選購，現場也可以租借餐具等設備很方便，下次會想再來！





Leshan樂山環茶｜可辦求婚、生日趴

Leshan樂山環茶營地 圖／業主提供

這間超網美的懶人露營區真的太漂亮，可以自行佈置氛圍感串燈，讓你的豪華神殿帳美到哭。在這裡求婚，她一定都說「我 願 意」💗

📌可加購求婚、生日、抓周活動佈置／烤肉架、卡式爐供炊煮／防蚊液

Leshan樂山環茶帳篷 圖／業主提供

📍附近地標：附近地標：冬山河森林公園 - 2.8公里、梅花湖風景區 - 4.3 公里

📍旅客評價:能體驗蟲鳴鳥叫的露營生活～是悠閒的假期！若要露營又不想太累可以來這間體驗看看喔！





🚐宜蘭露營車推薦

安農露營區｜有大泳池

安農露營區露營車 圖／業主提供

這個露營地裡有超可愛英倫風的露營車，還有山泉水大泳池、兒童戲水區，附近還有上將泛舟、張美阿嬤農場等超熱門景點可以去玩！

📌近清水地熱／周邊有7-11、超市／可加購一泊二食

安農露營區泳池 圖／業主提供

📍附近地標：清水地熱公園 - 4.7 公里、玉蘭休閒農業區 - 6.4 公里

📍旅客評價:園區服務親切，有一個很大的游泳池可以游泳玩水，還有提供餐廳可以點餐！





那山那谷｜寵物友善🐶

那山那谷露營車 圖／業主提供

那山那谷我的家！要露營車、木棧板、小木屋、免裝備懶人露營這裡全都有，營區超大一片適合帶狗狗來這裡放風，還有乾濕分離的公共衛浴呢💯

📌烤肉組合代訂／附近可玩漂漂河、沙灘車／寵物友善

那山那谷營區 圖／業主提供

📍附近地標：南澳火車站 - 6 公里

📍旅客評價:與家人度過一個很不錯的假日，整體都挺舒服的，活動也很多，適合一家大小。





⛺️宜蘭露營地推薦

天梯露營區｜百萬夜景

天梯露營區營地 圖／業主提供

營區環境就跟名字一樣，這裡真的是向天梯般一層層分區的露營場，公共設施有泳池和兒童遊樂區，揪團大家來露營直接整層包區最好玩，每層看夜景都不會被擋住。

📌提供護草墊／獨立水槽／24小時熱水衛浴

天梯露營區營地-2 圖／業主提供

📍附近地標：玉蘭休閒農業區 - 1.6 公里、清水地熱公園 - 7.7 公里





野石森林露營區｜沈浸式森林露營🌲

野石森林露營區 圖／業主提供

靠近清水地熱，來野石感受一下森林沈浸式的ASMR露營，營區2~5帳包區都行，森林區營地全為碎石地，下雨天露營免害怕，來這享受包你壓力通通飛走～

📌超美星空／提供幫搭帳服務／近羅東市區

野石森林露營區夜景 圖／業主提供

📍附近地標：清水地熱公園 - 5.3 公里、梅花湖風景區 - 5.7 公里

📍旅客評價:環境優美且乾淨，附近有部落的早餐店，不錯吃，附近有景點可以走走，很不錯





看完宜蘭露營區攻略了解不同的露營特色後，有沒有看到心動的宜蘭免裝備露營或想去團露的露營區呢？AsiaYo再告訴你宜蘭還有礁溪溫泉飯店，靠近美食天堂的羅東夜市住宿都報你知！





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