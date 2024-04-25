容易客滿！宜蘭「老豫仔招牌牛肉麵」，「半筋半肉牛肉麵」湯頭濃郁、肉大塊
udn走跳美食／水晶
google評價不錯的牛肉麵店“老豫仔招牌牛肉麵”，一邊是老豫仔牛肉麵店，對街則是老豫仔水餃館，心想應該是同一家開的吧，查了一下原來水餃也很厲害！
這次來吃晚餐，差不多六點多，店裡的客人已經快坐滿了，生意真的好！
小菜區很吸引人，種類多，價格也不貴，這次拿了豬肝、皮蛋豆腐、涼拌豆皮絲等，味道都很不錯，尤其愛涼拌豆皮絲，酸酸甜甜的很開胃。
半筋半肉湯麵
牛肉塊牛筋都給的很多，大塊又厚實，而且牛肉塊跟牛筋咬起來的口感比想像中的嫩，因為紅燒的顏色深，肉看起來又厚又大塊，總覺得咬起來應該會蠻有嚼勁的，沒想到很軟嫩，牛筋也是又軟又Ｑ！上頭還加了點香菜，湯頭有點油，喝起來帶點蒙古鍋的那種中藥香氣，另外還多了香菜的香味，個人很愛香菜啦，所以很喜歡這種組合，不只是有蔥花，還有香菜提味。麵條部分也好吃，這碗牛肉麵我喜歡！
老豫仔牛肉麵的口味算重，不過吃起來不會到死鹹的地步，跟朋友都覺得還蠻好吃的，只是稍微油膩了點嚕！
老豫仔牛肉麵
地址：宜蘭市復興路一段48號
電話：039-369-259
營業時間：11:00–20:30 週三公休
文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活
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