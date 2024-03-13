快訊

男童虐死案 剴剴生前吃餿水、保母收押吃雞腿

白色情人節到！「3生肖」能脫單 兔不要退縮、馬桃花運綻放、第一名身邊很多人暗戀

社工上銬違反比例原則 北市警局長認錯了：將議處失職人員

宜蘭礁溪親子旅行懶人包！住宿、親子景點、賞櫻趣指南

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片來源｜晶泉丰旅
圖片來源｜晶泉丰旅

宜蘭礁溪不僅是溫泉勝地，也是親子旅遊首選目的地，擁有鎖定親子族群的飯店，近來包括「回巢Homing」農場、「候鳥羽露」等景點誕生，不妨趁著春寒時節全家老小規劃一場小旅行，一起泡湯、賞櫻，拜訪農場、觀光工廠樂逍遙！

捷絲旅宜蘭礁溪館溫泉泳池為孩童打造的鴨鴨池，成為打卡亮點。圖片來源｜捷絲旅宜蘭礁溪館
捷絲旅宜蘭礁溪館溫泉泳池為孩童打造的鴨鴨池，成為打卡亮點。圖片來源｜捷絲旅宜蘭礁溪館

捷絲旅宜蘭礁溪館

受到親子客青睞 鴨鴨池打卡亮點

捷絲旅宜蘭礁溪館自創立以來，一直受到親子族群的青睞，一樓「澐 露天風呂」溫泉泳池為孩童打造的鴨鴨池，成為打卡亮點，免費提供6歲(含以下) 孩童拖鞋/浴衣備品。另還有兒童遊樂空間、奶奶的文具店，充滿古早味，讓人頓入爸媽爺奶的兒時記憶，孩子可以透過遊戲學習認識，得以重溫舊時的童玩。

除此之外，捷絲旅宜蘭礁溪館也規劃DIY、導覽體驗等活動，例如造型氣球製作、廚藝教室、手做乾洗手凝露、跑馬古道健行等，凡住房客人都可報名參加，讓全家大小透過共同體驗樂融融。

捷絲旅宜蘭礁溪館擁有適合親子族群的房型，每間客房備有泡湯池。圖片來源｜捷絲旅宜蘭礁溪館
捷絲旅宜蘭礁溪館擁有適合親子族群的房型，每間客房備有泡湯池。圖片來源｜捷絲旅宜蘭礁溪館

為家庭客打造房型

融入古早童玩、宜蘭小吃元素

捷絲旅宜蘭礁溪館並擁有適合親子族群的房型，每間客房備有泡湯池，比市面上溫泉飯店的湯池都大上許多，便於全家大小共樂。除了可在房內泡湯，B1的裸湯「澄 大浴場」，備有冷熱池，提供日式傳統泡湯的樂趣。

Just Café捷食驛餐廳供應早餐品項豐富多元。圖片來源｜捷絲旅宜蘭礁溪館
Just Café捷食驛餐廳供應早餐品項豐富多元。圖片來源｜捷絲旅宜蘭礁溪館

捷絲旅宜蘭礁溪館以宜蘭傳統元素為焦點，Just Café捷食驛餐廳供應早餐，早餐品項豐富多元，例如三星蔥油餅、卦包、溫泉蛋等，都有機會吃得到，迎賓茶點供應現磨咖啡、熱茶及懷舊零嘴。

晶泉丰旅三燔礁溪晚餐壽喜燒。圖片來源｜晶泉丰旅
晶泉丰旅三燔礁溪晚餐壽喜燒。圖片來源｜晶泉丰旅

與「晶泉丰旅」相鄰

部分設施服務共享

捷絲旅宜蘭礁溪館與同屬晶華集團的「晶泉丰旅」相鄰，因此一些設施服務共享，近來推出「湯之饗宴 壽喜燒吃到飽 一泊二食專案」，即日起至2024/11/30，包含住宿及Just Café輕日式自助早餐、「晶泉丰旅」的三燔礁溪晚餐壽喜燒吃到飽。

捷絲旅 宜蘭礁溪館

地址：262宜蘭縣礁溪鄉德陽路24巷8號

電話：02-7735-5005

新開幕農場「回巢Homing」，適合親子美拍，成為打卡新景點｜捷絲旅宜蘭礁溪館
新開幕農場「回巢Homing」，適合親子美拍，成為打卡新景點｜捷絲旅宜蘭礁溪館

「回巢Homing」農場

親子美拍新景點

新開幕農場「回巢Homing」，園區主打美國德州沙漠造景，擁有許多耐旱與多肉植物，擬真的西部牛仔風情，適合親子美拍，成為打卡新景點。園區中的可愛動物區宛如迷你版動物園，能近距離餵食療癒的笑笑羊、象龜及天竺鼠，更可觀察狐獴互動，拓展孩子視野並增進家庭親子關係。

「回巢Homing」距離捷絲旅宜蘭礁溪館10分鐘車程，此次與捷絲旅宜蘭礁溪館進行「冬萌群趣 喜羊羊」專案住房合作，至3/30，贈送專案房客入場贈品券，內含超萌小動物互動必備的牧草、烏龜葉草、天竺鼠飼料，以及遊客必吃的香酥炸物和飲料乙份。

回巢Homing

地址：宜蘭縣礁溪鄉大塭路18-17號

電話：0987 129 888

礁溪誕生唯美露營地「候鳥羽露」擁有露營車、印第安帳。圖片來源｜晶泉丰旅
礁溪誕生唯美露營地「候鳥羽露」擁有露營車、印第安帳。圖片來源｜晶泉丰旅

唯美露營地「候鳥羽露」

露營車、印第安帳設備齊全

去年礁溪誕生唯美露營地「候鳥羽露」，名字的由來是因為創辦人為在外地打拚的宜蘭年輕人，他們自喻為候鳥，希望為故鄉打造能欣賞候鳥美景的露營地，讓他們能重返兒時回憶，並回饋家鄉。

候鳥羽露營地擁有六台露營車、兩個印第安帳，露營車最多可住4人，車內附有寢具、乳膠床墊、乾溼分離衛浴、冷暖氣、小冰箱等設備，印地安帳內有移動式冷氣，戶外備有戲水池、大冰箱、腳踏車等設施，便於家庭旅客享受輕鬆露營的樂趣。

候鳥羽露

地址：宜蘭縣礁溪鄉砂港路67號

電話：0910-737-775；03-988-7688

宜蘭礁溪現在正為櫻花盛放時刻。圖片來源｜捷絲旅宜蘭礁溪館
宜蘭礁溪現在正為櫻花盛放時刻。圖片來源｜捷絲旅宜蘭礁溪館

宜蘭礁溪櫻花季

櫻花種類多 可賞花至3月

宜蘭縣礁溪的櫻花季約為2月中旬至3月中旬，現在正為櫻花盛放時刻，可賞花地點例如員山鄉燈篙林道、礁溪農場等。知名賞櫻步道員山鄉燈篙林道，品種多元，包括河津櫻、山櫻、吉野櫻、富士櫻等，燈篙林道為不收費的產業道路。

另外礁溪農場在前往五峰旗瀑布的路上，距離礁溪老爺約十分鐘車程，它屬於私人土地，需購票入園，櫻花種類包括昭和櫻、山櫻、吉野櫻、八重櫻，除了可以欣賞櫻花，也是眺望蘭陽平原風景的制高點。

員山鄉燈篙林道

地址： 264宜蘭縣員山鄉隘界路179號

電話： 03 923 1991

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300720

櫻花季 礁溪 露營

延伸閱讀

候鳥將回遷 四川德陽人盼再聚

影／礁溪轎車撞兩波釀1死3傷 47歲駕駛稱是「高血壓藥」惹禍

516畝候鳥食堂 北京濕地熱鬧開業

TOYOTA推出首台合格露營車 全新HIACE露營車震撼上市

相關新聞

宜蘭礁溪親子旅行懶人包！住宿、親子景點、賞櫻趣指南

宜蘭礁溪不僅是溫泉勝地，也是親子旅遊首選目的地，擁有鎖定親子族群的飯店，近來包括「回巢Homing」農場、「候鳥羽露」等景點誕生，不妨趁著春寒時節全家老小規劃一場小旅行，一起泡湯、賞櫻，拜訪農場、觀光

快筆記！台東熱氣球光雕音樂會12場次＋地點曝光 歷年來最多場、這天有萬球齊飛

台灣燈會剛落幕，暑假的活動訊息馬上來囉！今年從7/6到8/19要在台東舉辦的【臺灣國際熱氣球嘉年華】，日前已經公布總共12場次的光雕音樂會資訊，除了有熱氣球「萬球齊飛」的景色和光雕秀外，還有無人機表演及煙火，活動期間每週都有一場，想參加這場盛會的得快筆記請假、訂住宿囉！

全台最早賞螢季開跑！花蓮「大農大富」賞螢趣、搭小火車享受森林浴

全台最早的賞螢季要開始了！花蓮光復大農大富平地森林園區是全台最早、最大、最容易到達的賞螢地，2024「螢漫平森-大農大富賞螢趣」自3月9日至4月14日舉辦，來這裡住宿，晚上賞螢、看星星，白天享受平地森

開業近20年！ 宜蘭五星級「礁溪老爺酒店」4／7封館整修暫別 邀寫回憶抽套房住宿券

開業近20年！ 宜蘭五星酒店「礁溪老爺」4／7封館整修暫別 邀寫回憶抽套房住宿券

追星族請收藏！2024「台東最美星空音樂會」6場次出爐 國際級盛事免費入場、不用排隊 暑假相約看星星

追「星」族要筆記！東台灣盛事「最美星空系列活動」屢獲佳績，台東縣政府提前預熱公布2024「星空音樂會」的場次消息，將於6/29至8/31期間在六個鄉鎮間舉辦，邀請遊客到此體驗在地特有的國際級星空音樂會與一覽浩瀚星辰的偉麗。

親近自然二日遊！ 看山望海收穫無數美照 宜花寓教於樂美食之旅

台灣東部美麗海岸線及悠閒慢活的山林步調吸引旅人造訪，無論是欣賞壯麗海岸風景，還是體驗悠閒的生活節奏，都能感受到獨特的放鬆和愜意。走訪花蓮宜蘭，從國際級景致峽谷開始、品嚐在地特有的原民風味餐食、到飄著咖啡香的特色景點打卡，大啖美味的在地小吃，以及收穫無數美照喔！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。