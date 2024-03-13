宜蘭礁溪親子旅行懶人包！住宿、親子景點、賞櫻趣指南

宜蘭礁溪不僅是溫泉勝地，也是親子旅遊首選目的地，擁有鎖定親子族群的飯店，近來包括「回巢Homing」農場、「候鳥羽露」等景點誕生，不妨趁著春寒時節全家老小規劃一場小旅行，一起泡湯、賞櫻，拜訪農場、觀光工廠樂逍遙！

捷絲旅宜蘭礁溪館溫泉泳池為孩童打造的鴨鴨池，成為打卡亮點。圖片來源｜捷絲旅宜蘭礁溪館

捷絲旅宜蘭礁溪館

受到親子客青睞 鴨鴨池打卡亮點

捷絲旅宜蘭礁溪館自創立以來，一直受到親子族群的青睞，一樓「澐 露天風呂」溫泉泳池為孩童打造的鴨鴨池，成為打卡亮點，免費提供6歲(含以下) 孩童拖鞋/浴衣備品。另還有兒童遊樂空間、奶奶的文具店，充滿古早味，讓人頓入爸媽爺奶的兒時記憶，孩子可以透過遊戲學習認識，得以重溫舊時的童玩。

除此之外，捷絲旅宜蘭礁溪館也規劃DIY、導覽體驗等活動，例如造型氣球製作、廚藝教室、手做乾洗手凝露、跑馬古道健行等，凡住房客人都可報名參加，讓全家大小透過共同體驗樂融融。

捷絲旅宜蘭礁溪館擁有適合親子族群的房型，每間客房備有泡湯池。圖片來源｜捷絲旅宜蘭礁溪館

為家庭客打造房型

融入古早童玩、宜蘭小吃元素

捷絲旅宜蘭礁溪館並擁有適合親子族群的房型，每間客房備有泡湯池，比市面上溫泉飯店的湯池都大上許多，便於全家大小共樂。除了可在房內泡湯，B1的裸湯「澄 大浴場」，備有冷熱池，提供日式傳統泡湯的樂趣。

Just Café捷食驛餐廳供應早餐品項豐富多元。圖片來源｜捷絲旅宜蘭礁溪館

捷絲旅宜蘭礁溪館以宜蘭傳統元素為焦點，Just Café捷食驛餐廳供應早餐，早餐品項豐富多元，例如三星蔥油餅、卦包、溫泉蛋等，都有機會吃得到，迎賓茶點供應現磨咖啡、熱茶及懷舊零嘴。

晶泉丰旅三燔礁溪晚餐壽喜燒。圖片來源｜晶泉丰旅

與「晶泉丰旅」相鄰

部分設施服務共享

捷絲旅宜蘭礁溪館與同屬晶華集團的「晶泉丰旅」相鄰，因此一些設施服務共享，近來推出「湯之饗宴 壽喜燒吃到飽 一泊二食專案」，即日起至2024/11/30，包含住宿及Just Café輕日式自助早餐、「晶泉丰旅」的三燔礁溪晚餐壽喜燒吃到飽。

捷絲旅 宜蘭礁溪館

地址：262宜蘭縣礁溪鄉德陽路24巷8號

電話：02-7735-5005

新開幕農場「回巢Homing」，適合親子美拍，成為打卡新景點｜捷絲旅宜蘭礁溪館

「回巢Homing」農場

親子美拍新景點

新開幕農場「回巢Homing」，園區主打美國德州沙漠造景，擁有許多耐旱與多肉植物，擬真的西部牛仔風情，適合親子美拍，成為打卡新景點。園區中的可愛動物區宛如迷你版動物園，能近距離餵食療癒的笑笑羊、象龜及天竺鼠，更可觀察狐獴互動，拓展孩子視野並增進家庭親子關係。

「回巢Homing」距離捷絲旅宜蘭礁溪館10分鐘車程，此次與捷絲旅宜蘭礁溪館進行「冬萌群趣 喜羊羊」專案住房合作，至3/30，贈送專案房客入場贈品券，內含超萌小動物互動必備的牧草、烏龜葉草、天竺鼠飼料，以及遊客必吃的香酥炸物和飲料乙份。

回巢Homing

地址：宜蘭縣礁溪鄉大塭路18-17號

電話：0987 129 888

礁溪誕生唯美露營地「候鳥羽露」擁有露營車、印第安帳。圖片來源｜晶泉丰旅

唯美露營地「候鳥羽露」

露營車、印第安帳設備齊全

去年礁溪誕生唯美露營地「候鳥羽露」，名字的由來是因為創辦人為在外地打拚的宜蘭年輕人，他們自喻為候鳥，希望為故鄉打造能欣賞候鳥美景的露營地，讓他們能重返兒時回憶，並回饋家鄉。

候鳥羽露營地擁有六台露營車、兩個印第安帳，露營車最多可住4人，車內附有寢具、乳膠床墊、乾溼分離衛浴、冷暖氣、小冰箱等設備，印地安帳內有移動式冷氣，戶外備有戲水池、大冰箱、腳踏車等設施，便於家庭旅客享受輕鬆露營的樂趣。

候鳥羽露

地址：宜蘭縣礁溪鄉砂港路67號

電話：0910-737-775；03-988-7688

宜蘭礁溪現在正為櫻花盛放時刻。圖片來源｜捷絲旅宜蘭礁溪館

宜蘭礁溪櫻花季

櫻花種類多 可賞花至3月

宜蘭縣礁溪的櫻花季約為2月中旬至3月中旬，現在正為櫻花盛放時刻，可賞花地點例如員山鄉燈篙林道、礁溪農場等。知名賞櫻步道員山鄉燈篙林道，品種多元，包括河津櫻、山櫻、吉野櫻、富士櫻等，燈篙林道為不收費的產業道路。

另外礁溪農場在前往五峰旗瀑布的路上，距離礁溪老爺約十分鐘車程，它屬於私人土地，需購票入園，櫻花種類包括昭和櫻、山櫻、吉野櫻、八重櫻，除了可以欣賞櫻花，也是眺望蘭陽平原風景的制高點。

員山鄉燈篙林道

地址： 264宜蘭縣員山鄉隘界路179號

電話： 03 923 1991

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300720