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今日限定！ 日本職人「魚介醤油風車拉麵」快閃員山 最後加量到200碗 饕客手刀衝
拉麵控們手刀衝啦！ 相隔四年再來台的日本職人「風車拉麵」，每回快閃都會到宜蘭報到，本月快閃限定「只剩今天(11/30)」，更宣布最後從100碗加量到200碗，喜愛濃厚湯汁、Q彈拉麵的朋友可以準備衝宜蘭員山！
部落客宜蘭ㄚ欣分享，今天(30日)是日本職人「風車拉麵」在宜蘭員山最後一天，帶來了招牌「魚介醤油拉麵」，吃得到厚實大塊的炭烤五花肉，與拉麵職人精的濃湯汁及Q麵條，日前快閃開賣很快就秒殺，最後一日加量至200碗，預計16:30發號碼牌，每人限拿四張，17:00開始供應，每碗售價250元。
日本職人「風車拉麵」老闆Eigo Miyazaki桑是日本沖繩月光莊背包客棧的店主，也是沖繩的拉麵職人，品牌名稱由來是因為在日本90歲以上的老人會得到風車當禮物，收到了風車身體也會像孩子般越來越健康，充滿幸福的意味，而這股幸福滋味難得的在台灣也能吃到！
「風車拉麵」魚介醤油拉麵
時間：2023年11月30日（四） 17:00-21:00
地點：宜蘭縣員山鄉惠民路279號 (深溝國小對面的深溝肉羹麵店)
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